В Госдуме украинских диверсантов, посягающих на Крым, предупредили о смертельной опасности

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Попытки украинских войск высадиться в Крыму будут жестоко пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в интервью «РИА Новости».
Напомним, самолет морской авиации ВС РФ уничтожил военные катера украинских военнослужащих. В Минобороны сообщили, что на бортах находилось около 50 бойцов военных группировок Украины.
Он также отметил, что главная цель украинских диверсантов – посеять панику, а также пропиарить режим Зеленского.
Однако, при всем желании, сделать это ВСУ не удастся. Все дальнейшие попытки проникнуть на полуостров будут жестоко пресечены, заключил Шеремет.
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«Любые попытки посягнуть на Крым будут грозить противнику смертельной опасностью. Преступников и террористов мы достанет везде, и на суше, и на море. Пусть не забывают, что их везде ждет наказание», - прокомментировал ситуацию Шеремет.
Однако, при всем желании, сделать это ВСУ не удастся. Все дальнейшие попытки проникнуть на полуостров будут жестоко пресечены, заключил Шеремет.
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Евгения Парфентьева