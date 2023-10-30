В Госдуме заявили, что Германия сама зазывает войну в Европу

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, заявил, что немецкие власти своей агрессивной политикой сами зазывают войну в европейские страны. Так Шеремет прокомментировал в беседе с РИА Новости слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о военной угрозе в Европе.
«Немецким военным и политикам не стоит лицемерить, ведь они на протяжении долгого времени, в том числе поставляя оружие Украине, в ущерб своим национальным интересам, прислуживая США», — приводит РИА Новости слова депутата.Парламентарий отметил, что граждане Германии заслуживают здравомыслящих политиков, которые будут руководить страной, а не «партию войны».
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