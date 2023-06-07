В Госдуме заявили, что военная накачка Украины не приведет к военному успеху

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«Западу давно нужно понять, что "военная накачка" Украины, не способна привести киевский режим к военному успеху. Все это лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы и разрушения», - написал Картаполов в своем Telegram-канале.
Также Картаполов уточнил, что ВСУ предпринимали попытки контратаковать на разных участках линии соприкосновения, однако противник не добился поставленных целей.
Ранее военный блогер Живов заявил, что Запорожское направление стало основным для контрнаступления ВСУ.