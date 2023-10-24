В Госдуме заявили, что Зеленский сможет увидеть Крым только из автозака

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Зеленский сможет увидеть полуостров только из автозака. Об этом он сообщил РИА Новости, комментируя заявления украинского президента о захвате Крыма.
Напомним, Зеленский в ходе заседания международной парламентской конференции «Крымская платформа» в Праге, заявил, что у Украины есть главная цель – полностью деоккупировать земли, включая Крым. Также он отметил, что корабли Черноморского флота якобы постепенно покидают полуостров.
По словам Шеремета, Зеленский начал «плодить ложь и разбрасываться своими ничтожными угрозами», поскольку на конференции «Крымская платформа» не было ни одного человека, хоть сколько нибудь представляющего реальную ситуацию в Крыме.
Депутат отметил, что Россия может показать Крым, но только увидит он его из окна автозака, а затем – из тюремной камеры.
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По словам Шеремета, Зеленский начал «плодить ложь и разбрасываться своими ничтожными угрозами», поскольку на конференции «Крымская платформа» не было ни одного человека, хоть сколько нибудь представляющего реальную ситуацию в Крыме.
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Анастасия Чинкова