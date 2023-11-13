В Госдуме заявили, что Зеленский станет последним президентом государства Украина

Обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва заявил, что мотивом планируемого убийства телеведущего стала его профессиональная деятельность. Редакция «Радио 1» расскажет, когда планировалось убийство российского пропагандиста, и каким способом от него хотели избавиться.