В Госдуме заявили, что Зеленский станет последним президентом государства Украина

«Идут лозунги, звезда Давида в мусорном ведре, и «надо очистить мир». От кого? От чего? Это уже не против политики государства Израиль. Против политики государства Израиль у нас внутри Израиля, слава Богу, [проходят] демонстрации», — сказал Александр Бен Цви.

«А где Израиль? Если между рекой и морем будет свободная Палестина, то где Израиль находится? В море? Это уже говорит об уничтожении государства Израиль», —говорит Александр Бен Цви.

«Я должен сказать прямо: это не 1940-е годы. Мы в концлагерях и так умирать не будем. Мы будем защищаться, и это будет стоить врагу большую цену», —заявил в заключении Александр Бен Цви.

Об этом посол Израиля в Москве Александр Бен Цви сказал корреспондентам, пишет РБК.Бен Цви напомнил о лозунге From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной»), который звучит на акциях в поддержку Палестины.Ранее сообщалось, что конфликт в секторе Газа не позволяет Израилю осуществить передачу Финляндии систем ПВО «Праща Давида», пишет Military Watch.Днём ранее появилась информация о том, что Израиль подписал соглашение с Финляндией об отправке системы ПРО «Праща Давида». Стоимость сделки составила 317 млн евро.Но поставки оказались под угрозой из-за эскалации конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) столкнулась с нехваткой снарядов, в том числе для систем ПВО малой дальности.Передача Израилем системы ПВО «Праща Давида» оказалась под угрозой Израиль подписал «историческое соглашение» с Финляндией Нетаньяху заявил о готовности Израиля противостоять всему миру