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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что украинское контрнаступление завершилось бесславно и безрезультатно.
«Это хваленое контрнаступление, оно закончилось абсолютно бесславно безрезультатно. Дальше-то надо что-то делать, а что делать, ударные части разбиты, техника уничтожена, поэтому да, они будут продолжать запускать эти беспилотники», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Блез Мэлли заявил, что ситуация в мире для президента Украины Владимира Зеленского резко изменилась. По его словам, Зеленский сталкивается с иной политической реальностью, чем та, что была в прошлом год. Он отметил, что контрнаступление ВСУ не соответствует тем ожиданиям, которое предсказывали аналитики. Текущая ситуация повышает вероятность затяжного конфликта. Также Мэлли отметил, что из-за желания Белого дома продолжать поставлять финансы и оружие Киеву, в Вашингтоне накаляется противостояние.
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