В Госдуме заявили о необходимости эвакуации россиян из Израиля

Уточняется, что за кандидатуру Эрдогана проголосовали все участники съезда партии, а именно, 1399 делегатов.Напомним, что партия справедливости и развития Турции была основана Эрдоганом в 2001 году. У власти партия находится с ноября 2002 года, то есть, уже свыше 20 лет.Ранее Эрдоган заявил, что Турция не нуждается в поддержке Евросоюза. По его словам, государство никогда не полагалось на поддержку, в том числе и финансовую, от своих соседей, поэтому и сейчас Турция остаётся самодостаточным государством.Белик: Эрдоган фактически дал сигнал Западу, что Россия никогдаЭрдоган заявил, что у Турции нет ожиданий от Брюсселя поЭрдоган: