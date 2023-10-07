В Госдуме заявили о необходимости эвакуации россиян из Израиля

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Россия должна эвакуировать своих граждан из Израиля и Палестины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, комментируя начавшееся военное столкновение между государствами.
Ранее сообщалось, что на всей территории Израиля указом министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира введено чрезвычайное положение. Российский союз туриндустрии призвал россиян, находящихся на территории государства, следовать указаниям местных властей и следить за обновлением информации.
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Анастасия Чинкова