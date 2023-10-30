В Госдуме заявили о причастности Запада к беспорядкам в Дагестане

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Председатель комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что беспорядки в Дагестане являются очередной попыткой Запада расшатать ситуацию внутри страны и дискредитировать государственные органы РФ. Об этом сообщается в телеграм-канал комиссии.
«Агенты СБУ и их хозяева из Вашингтона и Брюсселя ищут любой повод, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране. Теперь попытались разыграть национальную карту. Но ничего у них не выйдет», — утверждает Пискарев.Он подытожил, что любые попытки проявления ксенофобии недопустимы и будут наказываться в соответствии с законодательством.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об уточнении порядка проведения выборов президента. В течение 5 дней предложенные нововведения будут переданы на рассмотрение Совфеда. Редакция «Радио 1» расскажет об изменениях, внесенных в законодательство.
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