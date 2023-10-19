В Госдуму внесен законопроект о запрете обидных названий населенных пунктов

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В Государственную думу РФ внесен законопроект о запрете использования в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих человеческое достоинство слов. Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Новые люди».
Процесс переименования в настоящее время сложен и забюрократизирован. В законопроекте предлагается предоставить представительным органам муниципальных образований полномочия принимать решения о переименовании географических объектов (в том числе населенных пунктов). Также вносится предложение запретить употребление оскорбительных (в том числе нецензурных), уничижительных, принижающих достоинство жителей населенных пунктов слов в в наименованиях географических объектов.
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Александр Бойцов