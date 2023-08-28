В Госдуму внесли законопроект о регулировании прокатных самокатов властями муниципалитетов

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия «Новые люди») внёс в палату парламента законопроект, разрешающий властям регионов запрещать использование прокатных электросамокатов или вводить ограничения по скорости с согласия граждан. Об этом сообщает ТАСС.
Поправки будут внесены в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Согласно им, власти муниципалитетов могут устанавливать ограничения на использование СИМ после одобрения местного референдума.
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