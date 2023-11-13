В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи пива в «наливайках»

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В Госдуму внесли законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».
По словам одного из авторов проекта, первого зампреда комитета по экономической политике Надежды Школкиной, законопроект разработан на основе обращений граждан, которые жаловались на работу «наливаек» – это магазины, продающие алкогольные напитки, а вечером превращающиеся в питейные заведения. Как правило, такие заведения размещаются на первых этажах жилых домов и создают дискомфорт для их жителей.
Школкина отметила, что законопроект было бы лучше принять в первом чтении уже в этом году, однако все зависит от правительства. Но она добавила, что не исключает первого чтения в декабре.
Таким образом, законопроект даёт право местным властям устанавливать собственные ограничения в отношении мест розничной продажи алкогольных напитков, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
Также изменения коснутся изготовления слабоалкогольных напитков. Чтобы избежать повторения инцидента с массовым отравлением суррогатным алкоголем «Мистр Сидр», запрещается производство пивных напитков из закупленного пива, а также нанесение на этикетку информации, способной ввести в заблуждение потребителей.
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Школкина отметила, что законопроект было бы лучше принять в первом чтении уже в этом году, однако все зависит от правительства. Но она добавила, что не исключает первого чтения в декабре.
Также изменения коснутся изготовления слабоалкогольных напитков. Чтобы избежать повторения инцидента с массовым отравлением суррогатным алкоголем «Мистр Сидр», запрещается производство пивных напитков из закупленного пива, а также нанесение на этикетку информации, способной ввести в заблуждение потребителей.
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Анастасия Чинкова