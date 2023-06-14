В Греции заявили, что ПМЭФ может стать площадкой для мирных инициатив

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«В отношениях с Россией не народы других стран вражеские. Вражеские те западные элиты, которые захотели иметь исторический реванш после Второй Мировой войны. Поэтому и разрушают памятники и оскверняют места захоронения советских и русских солдат – освободителей Европы от фашизма и нацизма», - прокомментировал ситуацию Веланис.
Веланис убежден, что желание Запада победить Россию – не более, чем иллюзия. РФ же, желает только мира и процветания для народа своей страны и всех остальных.
Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия, в отличии от Украины, не может действовать террористическими методами. «Мы в отличии от сегодняшних властей Украины не можем действовать террористическими методами. У нас все-таки государство, страна, а там - режим. И они действуют, на самом деле, как режим, основанный на терроре, у них очень жесткий введен контрразведовательный режим, военное положение», - заявил он.
Ранее «Радио 1» сообщало, как латвийский портал LSM пишет, что на пункте пропуска «Виентули» выстроилась очередь из желающих вернуться в Россию украинцев.