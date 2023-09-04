В Грузии готовятся к процедуре импичмента президента Зурабишвили

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Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» в понедельник во время заседания парламентского большинства планирует начать собирать необходимые голоса, чтобы подать заявление в конституционный суд.
В Грузии хотят запустить процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Причина в её несогласованных с правительством зарубежных визита, сообщает телекомпания «Имеди».
До этого правящая партия заявляла, что инициирует импичмент Зурабишвили по причине того, что она продолжает несогласованные зарубежные визиты. По данным источника, сегодня будут собраны необходимые 50 голосов депутатов.
Ранее замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что начало процедуры импичмента со стороны правящей партии «Грузинская мечта» в отношении действующего президента Саломе Зурабишвили говорит о внутриполитическом напряжении в стране.
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До этого правящая партия заявляла, что инициирует импичмент Зурабишвили по причине того, что она продолжает несогласованные зарубежные визиты. По данным источника, сегодня будут собраны необходимые 50 голосов депутатов.
«Мы приняли решение об инициировании процесса импичмента. Мы обратимся в конституционный суд, у которого будет один месяц, чтобы подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту. Понимаю комментарии оппозиции, которые не планируют поддерживать импичмент, но на голосовании им придется принять решение», - сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.Это первая история, связанная с импичментом в отношении Зурабишвили.
Ранее замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что начало процедуры импичмента со стороны правящей партии «Грузинская мечта» в отношении действующего президента Саломе Зурабишвили говорит о внутриполитическом напряжении в стране.
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Мария Фирсова