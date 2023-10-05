В Грузии обеспокоены из-за заявления о создании пункта ВМФ РФ в Абхазии

Финансирование Киева со стороны Америки находится под угрозой в связи с отставкой спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти. Такое мнение высказывают в Штатах. Однако политолог и кандидат экономических наук Александр Дудчак уверен, что это преувеличенные слухи.