В Грузии обеспокоены из-за заявления о создании пункта ВМФ РФ в Абхазии

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МИД Грузии выразил обеспокоенность заявлением президента Абхазии Аслана Бжании, согласно которому в Очамчирском районе планируется создание пункта базирования ВМФ РФ. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Ранее президент республики Аслан Бжания сообщил о том, что пункт постоянного базирования кораблей российского Военно-морского флота появится в Очамчирской бухте в Абхазии. По словам президента республики, соответствующее соглашение уже подписано.
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Екатерина Коршунова