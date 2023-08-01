В Грузии оценили потери экономики из-за полного запрета въезда россиянам

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Грузинская экономика потеряет $1 млрд в год при введении полного запрета на въезд россиянам. Об этом сообщил глава правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
Он также отметил, что страна лишиться более 20-30 тысяч рабочих мест.
В случае, если на въезд россиян будет введен полный запрет, страна понесет существенные убытки. По прогнозам Кобахидзе, они составят около $1 млрд в год.
Ранее, турэксперт Барзыкин оценил отношение грузин к российским туристам. По его мнению, несмотря на ситуацию с протестными акциями, которые прошли из-за прибытия в Батуми лайнера с российскими туристами, в стране рады гостям из России.
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В случае, если на въезд россиян будет введен полный запрет, страна понесет существенные убытки. По прогнозам Кобахидзе, они составят около $1 млрд в год.
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Анастасия Крестьянова