В Грузии уверены, что страна получит статус кандидата в члены Евросоюза

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Грузия непременно получит статус кандидата в члены Евросоюза. С такой уверенной позицией выступил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Напомним, что 23 июня прошлого года главы стран и правительств Евросоюза заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата для дальнейшего присоединения к Евросоюзу. Однако для этого необходимо было выполнить ряд условий. Теперь Грузия ожидает, что получит этот статус уже к концу года.
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Анастасия Чинкова