В ГУР Украины прокомментировали ЧП на Крымском мосту

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В главном управлении разведки Украины заявили, что Крымский мост – лишняя конструкция. Об этом сказал представитель ведомства Андрей Юсов, передает украинские издание «Страна».
«Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя», — заявил Юсов.При этом причины взрыва на Крымском мосту он комментировать не стал.
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