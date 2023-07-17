В ГУР Украины прокомментировали ЧП на Крымском мосту

Президент Сирии Башар Асад заявил, что перед его страной и Ираком стоят такие вызовы, как терроризм, кража пресной воды и наркоторговля. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.