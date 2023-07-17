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В ГУР Украины прокомментировали ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023, 07:51

Фото: iStock/gutaper

В главном управлении разведки Украины заявили, что Крымский мост – лишняя конструкция. Об этом сказал представитель ведомства Андрей Юсов, передает украинские издание «Страна».
«Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост – конструкция там излишняя», — заявил Юсов.
При этом причины взрыва на Крымском мосту он комментировать не стал.


В Минтрансе РФ сообщили, что в результате ЧП на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на нескольких пролетах, при этом опоры не пострадали. Движение остановлено.

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#Крымский мост
#ЧП
#ГУР
#Украина
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В Польше отказались от предложений Киева о партнерстве
17 июля 2023, 04:23

Фото: iStock/Berezko

Экс-депутат сейма Польши Матеуш Пискорский заявил, что пока украинцы героизируют убийц поляков, стратегическое партнерство Киева и Варшавы невозможно. Об этом пишет Myśl Polska.
«В годовщину геноцида на Волыни можно и нужно объявить киевкому режиму напрямую: вы сами по себе. Пока ваши герои —  Шухевич и Бандера, давайте прекратим этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве. Опустим рассказы об общем враге. У нас нет ни общей истории, ни общих целей на будущее», — цитирует издание слова политика.

Польский сейм ранее принял постановление в память о погибших, которое подразумевает признание вины Киевом.

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#Польша
#Украина
#сейм
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Полянский пообещал Западу сюрпризы на заседании СБ ООН по Украине
17 июля 2023, 02:35

Фото: iStock/diegograndi

​Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на предстоящем заседании Совбеза по Украине западные страны ждет сюрприз. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Нам есть что сказать. Будут и сюрпризы, раскрывать их здесь пока не стоит», — говорится в публикации.

Дипломат напомнил, что обсуждения конфликта на Украине состоится 17 июля в Совбезе ООН.

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#Полянский
#ООН
#Украина
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Экс-разведчик Риттер: Россия не хочет войны с Польшей
17 июля 2023, 02:17

Фото: iStock/Rafal Olkis

Экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил, что Россия не пойдет на эскалацию украинского конфликта, несмотря на ожидания Запада.
Риттер уверен, что российская сторона не стремится нападать на Польшу. Он добавил, что поведение Запада могло бы дать Российской Федерации основания для такой ответной реакции, но Москва этого не хочет.

Бывший разведчик подчеркнул, что РФ прикладывает все усилия для разрешения конфликта, однако западные страны не перестают подливать масло в огонь.

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#Риттер
#США
#Запад
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Салливан предупредил Россию о последствиях выхода из зерновой сделки
16 июля 2023, 23:38

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил российскую сторону о последствиях выхода из зерновой сделки, сообщает CBS.
По словам Салливана, если Россия не станет продлевать сделку, весь остальной мир заметит - Москва отвернулась от обеспечения стран Глобального Юга, Африки, Азии и Латинской Америки необходимым продовольствием. Советник американского лидера уверен, что Россия в будущем рискует столкнуться с большими дипломатическими издержками.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон активно взаимодействуют с Украиной и готов к любому развитию событий по вопросу зерновой сделки.

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#зерновая сделка
#Салливан
#Россия
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Модернизированные «Ланцеты» будут практически неуязвимы для средств противодействия
16 июля 2023, 21:18

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Новое поколение боеприпасов «Ланцет» будет практически неуязвимо для средств ПВО. Об этом сообщил главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
«Основное, это простота применения. Простота применения и полная практически независимость от каких-то средств противодействия. Практически невозможно будет с ним сражаться», — пояснил эксперт.

Модернизированные «Ланцеты» будут запускаться по команде оператора в определённый район действия, а поиском цели беспилотник займётся самостоятельно.

«И в этом районе, он говорит, только броня, соответственно, ни пикапы, ни людей, никто не страдает. То есть он ищет конкретно броню или ствольную артиллерию. Но у него есть табличка из бухгалтерии, где он знает, что средства ПВО и радары стоят дороже, и поэтому если он будет видеть одновременно танк и РЛС, то будет РЛС. И это уже все опробовано», — уточнил Захаров.

Кроме того, противник не сможет запустить оказавшийся у него БПЛА, поскольку он защищён несколькими степенями предохранения и допуска. 

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#БПЛА
#Россия
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Финляндию ждут проблемы в будущем из-за вступления в НАТО
16 июля 2023, 21:02

Фото: iStock/Petrashova Yuliia

Вступление Финляндии в НАТО повлечёт за собой серьёзные проблемы в будущем. Об этом написал обозреватель Сеппо Варьюс для Ilta-Sanomat.
«В ближайшие 50 лет не обойдется без сюрпризов. Вполне возможно, что о сегодняшнем выборе потом придется сильно пожалеть», — заявил он.
Журналист считает, что главным поводом для вступления Финляндии в альянс стала мнимая угроза со стороны России, а не идеологические причины.

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#Финляндия
#НАТО
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Президент Болгарии Радев раскритиковал действия Киева
16 июля 2023, 19:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Болгарии Румен Радев осудил действия Киева, который хочет продолжения конфликта за деньги Евросоюза. Об этом он заявил во время общения с журналистами.
«Украина настаивает на том, чтобы продолжать вести эту войну, но по счетам платит вся Европа», — сказал он.

Радев утверждает, что при этом представители европейских стран пытаются убедить всех в том, что поставки вооружения на Украину обеспечивают безопасность Европы. Но это не так, поскольку конфликт продолжается и постоянно усугубляется, приводя к большему количеству жертв. 
 
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#Болгария
#Европа
#Украина
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Трамп: Я остановлю конфликт на Украине за один день в случае избрания
16 июля 2023, 19:47

РИА Новости/Артур Лебедев

Бывший президент США и новый кандидат на пост главы государства Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания сможет прекратить конфликт на Украине за один день.
В интервью телеканалу Fox News эксцентричный политик рассказал, что у него были очень хорошие отношения и с президентом Украины Владимиром Зеленским, и с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Я бы встретился с Зеленским и сказал ему: «Хватит! Ты должен заключить соглашение!» — рассказал Трамп.

Экс-президент Соединенных Штатов добавил также, что он бы предупредил Владимира Путина о готовности Вашингтона предоставлять Украине еще больше помощи, если Москва не проявит готовности завершить конфликт. Таким образом Дональд Трамп убежден, что смог бы прекратить военные действия за один день.

Российская сторона ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев ввел на них запрет на законодательном уровне. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва и так проявляет, но совершенно игнорирует постоянные отказы Украины от каких-либо мирных соглашений.

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#украина
#конфликт
#зеленский
#Путин
#Россия
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Президент Сирии Асад рассказал о стоящих перед его страной и Ираком вызовах
16 июля 2023, 19:26

Фото: istockphoto/PeterHermesFurian

Президент Сирии Башар Асад заявил, что перед его страной и Ираком стоят такие вызовы, как терроризм, кража пресной воды и наркоторговля. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани.
В воскресенье, 16 июля, глава кабинета министров Ирака прибыл в Сирию с официальным визитом. Состоялась его встреча с президентом Башаром Асадом, передает РИА Новости. В ходе переговоров высокие стороны обсудили состояние двусторонних отношений, сотрудничество в различных областях, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Башар Асад отметил общность проблем, с которыми сталкиваются две страны, выделив среди них борьбу с терроризмом. Президент Сирии также отметил, что некоторые соседние страны были непосредственно вовлечены в поддержку терроризма, руководствуясь идеологическими либо экспансионистскими соображениями.

Премьер-министр ас-Судани согласился с тем, что у Ирака и Сирии существуют общие проблемы, над которыми страны сообща работают. Он также подчеркнул необходимость координации действий в некоторых сферах.

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#сирия
#ирак
#асад
#ас-судани
#терроризм
#переговоры
#сотрудничество
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