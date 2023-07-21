В ГУР Украины высмеяли задержание Стрелкова

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В ГУР Минобороны Украины назвали задержание экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова «хорошими новостями», передает украинское издание Клименко Тайм.
«Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться», - сказал представитель ГУР Андрей Юсов.
Он также пожелал удачи всем участникам данного процесса. Кроме того, Юсов отметил парадоксальность ситуации, так как, по его словам, на Москву шёл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а задерживают Стрелкова.
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