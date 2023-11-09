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В ХАМАС хотят воевать с Израилем постоянно

09 ноября 2023, 10:30
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Палестинское движение ХАМАС желает постоянной войны с Израилем.
Об этом заявил советник группировки по СМИ Тахер Эль-Нуну, пишет Fox News. Тахер Эль-Нуну надеется, что ощущение непрекращающегося конфликта воцарится на всех границах. При этом арабский мир будет на стороне палестинцев.

По словам советника, в данный момент необходимо обеспечить анклав гуманитарной помощью, водой и электричеством.


Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа.

По данным ЦАХАЛ, более 50 тысяч жителей перешли в среду на юг анклава.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля заявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#палестина
#новости
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Минюст США начал расследовать дело борделей, чьими клиентами были чиновники
09 ноября 2023, 10:42

Фото: istock / Andrii Lysenko

Минюст США обвиняет трёх человек в организации секс-услуг.
О раскрытии сети элитных публичных домов в Вашингтоне и Бостоне, чьими клиентами были сотни высокопоставленных клиентов, чиновники и военные, пишет газета The New York Times.
 
«Клиентами являлись врачи, юристы, бухгалтеры, выборные должностные лица, руководители высокотехнологичных и фармкомпаний, военные офицеры, господрядчики, профессора, учёные», — рассказал исполняющий обязанности прокурора США в Бостоне Джошуа Леви.
Имена клиентов не раскрываются. Трём людям предъявлены обвинения в использовании «тактики принуждения», чтобы привлечь женщин к оказанию сексуальных услуг. Клиенты за услуги интимного характера платили от 350 до 600 долларов в час.

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«Они устали»: В США отказ Словакии продолжить поддержку Украины сочли явным сигналом
WP: Отказ Словакии помогать Киеву – признак усталости стран НАТО от Украины
09 ноября 2023, 10:37

Фото: iStock/Derek Brumby

Решение нового правительства Словакии продолжить поддержку Украины – признак усталости стран НАТО от российско-украинского конфликта, пишет американское издание The Washington Post.
«Решение правительства (Словакии) является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО», - прокомментировали ситуацию в WP.

Однако, по словам журналистов, это решение вряд ли сможет сильно повлиять на возможности Вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения. 

Напомним, вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна больше не будет осуществлять поставку вооружения со своих складов на Украину. Он отметил, что соответствующее решение было единогласно принято правительством Словакии.

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#словакия
#украина
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В Пентагоне опасаются эскалации при появлении у «Хезболлы» российских ЗРК
09 ноября 2023, 10:31

Фото: iStock/Tomas Ragina

Появление у ливанского движения «Хезболлах» ЗРК российского производства может привести к сильнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ударом по безопасности Израиля. Так считает заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль.
Напомним, американская газета Wall Street Journal ранее писала, что в США обеспокоены, что представители ЧВК «Вагнер», находящиеся в Сирии, могут передать «Хезболлах» российские системы ПВО «Панцирь».
 
«Это стало бы колоссальной эскалацией. Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта», - сказала Струль.

Однако, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, де-факто такой группы не существует, поэтому все эти рассуждения, как правило, ни на чем не основываются, ничего под собой не имеют. Песков отметил, что по линии военных есть экстренные каналы связи и если есть на чем-то «зиждущаяся озабоченность, это всегда можно донести до военных».

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#контроль
#вагнер
#песков
#чвк
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В США назвали способ примирения Израиля и Палестины
Клинтон: Израилю и Палестине нужно новое руководство для мирного соглашения
09 ноября 2023, 10:13

Фото: iStock/ffikretow

Израилю и Палестине необходимо новое руководство, чтобы получить шанс на мирное решение конфликта. Так считает бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в рамках экономического форума в Сингапуре.
По ее словам, необходимо создать условия, которые смогут оживить мирный процесс.

«Я думаю, что необходимо новое руководство над израильтянами и палестинцами, чтобы получать какой-то шанс на какое-то мирное соглашение, особенно относительно решения двух государств», - считает Клинтон.

Ранее член палаты представителей конгресса США Хоакин Кастро заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может оказаться не в состоянии соблюдать требования гуманитарного права при нанесении ударов по Газе. По оценкам Кастро, Израиль сбросил на сектор Газа около 20 тысяч снарядов, и это повлекло за собой жертвы среди мирного населения Газы.

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#сша
#израиль
#права
#соглашение
#министр
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Правительство закроет лазейки по уходу от налогов
09 ноября 2023, 09:48

Фото: istockphoto.com/blinow61

Правительство доработало законопроект, который касается внесения поправок в Налоговый кодекс.
РБК пишет, что поправки закроют ряд лазеек по уклонению от уплаты налогов, а также ужесточат контроль за ценообразованием в сделках между взаимозависимыми компаниями. 

Поправки повысят штрафы за нарушение правил трансфертного ценообразования. Для внешнеэкономических операций штраф будет равняться не менее 500 тыс. рублей. Будет расширен перечень лиц, которые могут считаться взаимозависимыми. К примеру, в него попадут контролируемые иностранные компании с одним контролирующим лицом.

Также вводится налог 15% на любые услуги и работы, которые оказывают российским компаниям иностранные взаимозависимые фирмы. Это по факту приравнивается к ставке на дивиденды. Эксперты считают, что наиболее чувствительным для бизнеса окажется повышение штрафа за использование нерыночных цен. С учетом пени он способен достигать 300-400% от суммы недоимки.

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#правительство
#новости
#налоги
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Филиппо предложил Франции выйти из ЕС и отдать своё место Украине
09 ноября 2023, 08:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция должна выйти из Европейского союза и отдать своё место Украине, об этом написал французский политик партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«ЕС только что сообщил Зеленскому, что Украина может присоединиться к союзу! Переговоры официально начинаются! Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!», - прокомментировал ситуацию Филиппо.

Политик убежден, что вступления в ЕС обнищавшей и слабой Европы - это безумие. Именно поэтому он считает, что Франции лучше выйти из союза, освободив там место для других стран.

Вчера аналогичные мысли высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав новых кандидатов на вступление в Европейский союз «киевско-кишинёвский «рахитом».

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#украина
#переговоры
#франция
#евросоюз
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Володин рассказал, чем Россия ответит G7 на воровство активов
09 ноября 2023, 08:37

Фото: сайт Кремля

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, страны G7 чистосердечно признались в том, что хотят своровать замороженные активы РФ.
Володин назвал это преступлением, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств. Также «незаконное решение США и их «шестёрки» — выстрел себе в ногу». По мнению Володина, инвесторы не будут вкладываться в эти страны, зная, что средства могут похитить по надуманным предлогам.
 
Володин отметил, что G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности. Именно на нём базировалась американская и европейская правовые системы.  По словам Володина, у России возникают моральные и юридические основания, чтобы начать действовать в отношении активов стран G7, а их больше, чем замороженных российских средств. При этом, по мнению Володина, на российскую экономику это решение не повлияет.
 
В заключении Вячеслав Володин отметил, что самым надёжным способом вложения являются инвестиции в свою страну — Россию: «и деньги будут целы, и совесть чище».

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#вячеслав володин
#госдума
#новости
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У главы Башкирии Хабирова диагностировали коронавирус
09 ноября 2023, 08:23

Фото: istockphoto/Ovidiu Dugulan

Глава Башкирии Радий Хабиров заболел коронавирусом и ушёл на самоизоляцию.
Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона. При этом Радий Хабиров продолжает работать дистанционно. Информация о его состоянии не уточняется.

Ранее сообщалось, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19. Об этом в беседе с «Интерфакс» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её информации, вторая волна заболеваемости коронавирусом оказалась  мощнее чем та, что отмечалась в сентябре. Также Попова отметила, что 30% заболевших живут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Но специалист уверяет, что заболеваемость распространится по всей России.

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#коронавирус
#башкирия
#заболевания
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Зеленский считает, что собаки лучше бы справились с управлением миром
09 ноября 2023, 08:15

Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что в мире не было бы войн, если бы им руководили собаки.
Об этом он заявил на пресс-конференции Reuters NEXT в Нью-Йорке.

Журналисты спросили Зеленского, что до сих пор заставляет его смеяться. В ответ он выдвинул предложение отдать управление миром собакам, подчеркнув, что они бы занимались этим лучше людей.
 
«Иногда я смотрю на войну на Ближнем Востоке, на военные действия на Украине и думаю, что было бы лучше, если этой планетой правили собаки. Иногда я действительно не понимаю людей», —сказал Владимир Зеленский. После чего журналисты рассмеялись.
Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Вооруженные силы Украины больше не имеют возможности и ресурсов, чтобы предпринять очередную наступательную операцию. Бывший разведчик напомнил, что большинство западных военных еще до начала контрнаступления не сулили ВСУ никакого успеха.

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#владимир зеленский
#украина
#собаки
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