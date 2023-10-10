В ХАМАС назвали призыв Израиля к палестинцам в Газе подготовкой к геноциду

Фото: РИА Новости/Ахмед Закоут
Представитель палестинского движения ХАМАС Хусам Бадран заявил, что призыв Израиля к палестинцам покинуть сектор Газа — это подготовка к геноциду. Об этом сообщает РИА Новости.
Бадран отметил, что мировое сообщество должно бороться с ними на этой основе.
Ранее Армия обороны Израиля 8 октября призвала жителей сектора Газа покинуть дома из-за обострения палестино-израильского конфликта.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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Екатерина Коршунова