В ХАМАС объяснили, почему россиян не внесли в списки на эвакуацию из сектора Газа

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Палестинское движение ХАМАС не создаёт преград для выезда иностранцев из сектора Газа, но списки на эвакуацию составляют Израиль и США. Об этом сообщил глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим, объясняя, почему в этих списках отсутствуют россияне.
Ранее, во вторник, сообщалось, что для эвакуации граждан России из сектора Газа всё готово, однако Израиль не даёт на это разрешения. Таким образом, россияне вновь не были внесены в списки на эвакуацию.
По словам Наима, ХАМАС не может влиять на решение Израиля и США, а также принимать участие в формировании списков.
Ранее издание Intercept, ссылаясь на экспертов, обвинило США в сокрытии данных об оружии для Израиля из-за жертв в секторе Газа.
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По словам Наима, ХАМАС не может влиять на решение Израиля и США, а также принимать участие в формировании списков.
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Анастасия Чинкова