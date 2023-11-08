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В ХАМАС объяснили, почему россиян не внесли в списки на эвакуацию из сектора Газа

ХАМАС: Израиль и США составляют списки на эвакуацию из сектора Газа
08 ноября 2023, 13:38
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Палестинское движение ХАМАС не создаёт преград для выезда иностранцев из сектора Газа, но списки на эвакуацию составляют Израиль и США. Об этом сообщил глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим, объясняя, почему в этих списках отсутствуют россияне.
Ранее, во вторник, сообщалось, что для эвакуации граждан России из сектора Газа всё готово, однако Израиль не даёт на это разрешения. Таким образом, россияне вновь не были внесены в списки на эвакуацию.

По словам Наима, ХАМАС не может влиять на решение Израиля и США, а также принимать участие в формировании списков.


Ранее издание Intercept, ссылаясь на экспертов, обвинило США в сокрытии данных об оружии для Израиля из-за жертв в секторе Газа.

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#израиль
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#хамас
#сектор газа
#эвакуация
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Аналитик Денисов заявил об отсутствии равноправия между Украиной и Польшей
08 ноября 2023, 14:39

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил, что заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о том, что о присоединении Украины к Евросоюзу не может быть и речи, пока не будет решён вопрос об эксгумации останков жертв Волынской резни, говорит в том числе и о том, что между двумя странами нет равноправия.
«В рамках этого дуэта всегда есть первый номер, всегда есть второй номер. Мы видим за последние несколько месяцев волны обострений и затишья, обострений и затишья. Сначала был вопрос, связанный с поставками сельскохозяйственной продукции, буквально на днях — проблемы, связанные с тем, что из-за льготного режима для украинских перевозчиков разоряются польские перевозчики», — прокомментировал в беседе с RT Денисов.

А военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, в свою очередь, что принятие Украины в Евросоюз не только не выгоден Польше, но и другим странам, поскольку может сопровождаться деструктивными явлениями для объединения.

«Выступал директор Института национальных исследований международных отношений, который обстоятельно анализировал возможности Евросоюза и сделал вывод, что если туда ещё войдёт Украина, то ЕС не только потеряет свою гибкость, но практически потенциал. И это будет серьёзной обузой, которая приведёт ЕС к серьёзным деструктивным начинаниям. И не исключено, что это может стать началом развала Евросоюза», — отметил в беседе с «Царьградом» Кошкин.

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#украина
#политолог
#ес
#польша
#политика
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США изменили траекторию полета БПЛА-разведчика вблизи Крыма после решения Путина
08 ноября 2023, 14:23

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

США скорректировали траекторию полета своего разведывательного дрона вблизи берегов Крыма. Это произошло после решения президента РФ Владимира Путина о начале воздушного патрулирования этого региона на постоянной основе.
Как сообщает сервис отслеживания авиаперелетов Flightradar, полет стратегического разведывательного беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 над акваторией Черного моря был изменен. Он сменил обычную траекторию передвижения и был зафиксирован над территориальными водами Болгарии и Турции. Ранее дрон-разведчик барражировал над нейтральными водами и много раз подлетал вплотную к границам России, максимально приближаясь к Крымскому полуострову.

18 октября Владимир Путин поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) России организовать постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем с использованием самолетов МиГ-31, оснащенными ракетными комплексами «Кинжал». Российский лидер подчеркнул, что это не угроза миру, а мера безопасности, напомнив, что «Кинжалы» имеют дальность полета свыше тысячи километров.

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#лидер
#крым
#ракета
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Американист Рогулёв усомнился в реализации передачи Украине активов РФ
08 ноября 2023, 14:21

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв заявил, что несмотря на принятие конгрессом США проекта по передаче Украине замороженных российских активов эти меры вряд ли будут реализованы.
«Американцы действуют в соответствии со своим правом, им эти международные правила не указ. Поэтому это мало что значит. <…> Это не просто чьи-то частные деньги, а это государственные деньги. Просто передать государственные деньги другому государству — это сделать не вправе никакой конгресс. Принимать они могут, но вряд ли всё это будет сделано. И вряд ли будет поддержано президентом, так как сейчас к этому относятся осторожно», — прокомментировал в беседе с RT Рогулёв.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что хотя комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, у американцев всё равно есть ряд опасений по этому поводу.

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#россия
#украина
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«Добили со второго раза»: за что взорвали депутата и что известно о теракте в Луганске
Автомобиль полковника Филипоненко взорвали возле его дома в Луганске
08 ноября 2023, 14:12

Фото: iStock/FelixRenaud

Террористический акт, в результате которого погиб депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филипоненко, был совершен 8 ноября. Смерть политика наступила в результате взрыва в его автомобиле, который был припаркован возле дома в Луганске. Редакция «Радио 1» расскажет, кто причастен к убийству депутата, и какие громкие заявления делал политик при жизни.

Михаил Филипоненко: биография


Депутат Народного Совета Луганской народной республики Михаил Филипоненко родился 20 июня 1975 года в городе Ворошиловграде Украинской ССР.

Он окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности «промышленное и гражданское строительство». После окончания вуза он занимался бизнесом, развивался в строительной сфере. В 2014 году Филипоненко поступил на службу в Народную милицию ЛНР, затем занял пост руководителя управления. Вскоре Филипоненко стал депутатом Народного совета ЛНР от фракции Либерально-демократической партии России (ЛДПР).
 

Депутат погиб в результате теракта в Луганске



О гибели депутата Народного Совета ЛНР, главы фракции ЛДПР в регионе Михаила Филипоненко сообщил его коллега Юрий Юров в своем телеграм-канале. Позже информацию о смерти политика подтвердил сын погибшего в интервью с Луганским информационным центром. По его словам, в автомобиле отца сработало взрывное устройство, которое было заложено в районе водительского сидения.
 
«ЛуганскИнформЦентр» также сообщил, что смерть политика наступили от полученных в результате взрыва травм, которые оказались несовместимы с жизнью.

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На место трагедии прибыли криминалисты из следственного управления СК России. Установлено, что взрывное устройство сдетонировало под автомобилем, в котором находился депутат. По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители квалифицировали преступление как террористический акт.

Покушение на Филипоненко в 2022 году

 
В феврале прошлого года на Филипоненко уже покушались. Тогда взрывное устройство сработало в припаркованном возле здания представительства ЛНР автомобиле. В результате происшествия депутат и его водитель получили ранения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
 
Советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что тогда в автомобиль депутата было заложено около 10-15 кг взрывчатого вещества. В результате взрыва оказались повреждены близлежащие квартиры и здание представительства ЛНР. С тяжелыми травмами Филипоненко и его водитель были доставлены в больницу. Обоим удалось выжить. 

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Какие заявления делал Филипоненко


Депутат Филипоненко публично высказывался о провокациях, которые готовил киевский режим. Он предупреждал о том, что ВСУ эксгумируют тела погибших, чтобы сделать фейковые видео и обвинить российских военных в массовых убийствах. Депутат одним из первых сообщал о взятии под контроль ВС РФ населенных пунктов в ДНР в июле, и заявлял о массовом бегстве бойцов ВСУ в Соледаре.  

Лидер ЛДПР прокомментировал гибель депутата Филипоненко


Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия продолжит активно работать в регионах России, в том числе в ЛНР. Политик назвал убийство Филипоненко подлым и выразил уверенность в том, что преступление будет раскрыто.


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Политолог Светов: У США есть опасения по проекту о передаче Украине активов РФ
08 ноября 2023, 14:07

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Политолог Юрий Светов заявил, что хотя комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, у американцев всё равно есть ряд опасений по этому поводу.
«Это решение принял комитет конгресса, ещё предстоит дальнейшая процедура. Конечно, они активно ищут возможность забрать наши активы. Но опасения здесь два: первое, что другие страны, глядя на то, как обращаются с российскими деньгами, подумают, а надо ли хранить свои деньги в США или в ЕС? Второе: наши ответные меры. Если начнут изымать наши деньги, начнём мы изымать», — пояснил в беседе с RT Светов.

При этом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на это отметил, что Россия проработает ответные меры в случае отъёма своих активов на Западе.

«РФ проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе, он вряд ли будет зеркальным, но защитит интересы Москвы», — приводит argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.

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#украина
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Песков прокомментировал позицию Кремля по изменениям в ядерной доктрине России
Песков: Изменений в ядерной доктрине России нет
08 ноября 2023, 13:59

Фото: сайт Кремля

Агрессивная позиция коллективного запада в отношении РФ уже давно не секрет и она неоднократно демонстрировалась недружественными государствами. Но у России есть военная доктрина, там четко все прописано и она не менялась.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на традиционной встрече с журналистами, комментируя высказывание секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о возросших рисках применения оружия массового поражения. Тот ранее заявил, что деструктивные действия США и стран Запада увеличивают риск применения ядерного, химического или биологического оружия.

Песков подчеркнул, что у России есть военная доктрина, которой она неукоснительно следует, о чем не раз говорил глава государства. Тут все предельно ясно, в том числе и в том, что касается ядерного оружия. Никаких изменений в ядерной доктрине страны нет, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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#сша
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#дмитрий песков
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#президент
#ядерное оружие
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Совет Федерации одобрил ряд поправок в закон о выборах президента РФ
08 ноября 2023, 13:15

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

На заседании в среду, 8 ноября, Совет Федерации одобрил внесение некоторых поправок в закон о выборах президента в РФ. Предварительно поправки были поддержаны конституционным комитетом Совфеда, а также комитетами-соисполнителями.
В соответствие с поправками, например, вводится запрет на проведение предвыборной агитации с использованием заблокированных ресурсов, передает РИА Новости. Также вносятся некоторые уточнения, касающиеся работы средств массовой информации. В частности, на заседания избирательных комиссий будут допускаться только те представители СМИ, которые осуществляют свою деятельность на основании трудового договора, пояснил первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации Владимир Полетаев.

Он также сообщил о введении запрета на фото- и видеосъемку на территории избирательных участков, расположенных в воинских частях. Кроме того, законом устанавливаются правила открытия и использования счетов избирательных комиссий, регулируются вопросы оплаты труда членам избиркомов. Уточняются правила проведения голосования на избирательных участках за рубежом.

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Кремль отреагировал на возможную конфискацию российских активов на Западе
Песков: Россия примет ответные меры в случае конфискации активов за рубежом
08 ноября 2023, 12:55

Фото: сайт Кремля

Прошедшей ночью стало известно, что комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, который дает президенту право конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретарю — передавать их в пользу Украины. В Кремле прокомментировали это решение.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что западные страны неуклонно и последовательно ведут дело к тому, чтобы продолжить неправомерное изъятие российских активов. Он подчеркнул, что данное решение является незаконным и вступает в явное противоречие со всеми существующими нормами и правилами.

Представитель Кремля также заверил, что Россия, конечно, будет оспаривать подобные решения и действия, причем оспаривать бессрочно, что повлечет значительные судебные издержки и юридические последствия для тех, кто подобные решения принимает и для тех, кто ими попытается воспользоваться. Песков также добавил, что российское руководство, безусловно, разработает ответные меры, и они вряд ли будут зеркальными. Но они точно будут такими, чтобы наилучшим образом соответствовать российским интересам, заключил пресс-секретарь президента.

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В Чехии признали невозможность победы Украины в конфликте
Чешский депутат Вих: Украина никогда не сможет победить Россию
08 ноября 2023, 12:33

Фото: iStock/Konoplytska

У Украины нет шансов одержать победу над Россией. Так считает депутат чешского парламента Радован Вих, передает издание Parlamentní listy.
«Украина попала как кур в ощип, и приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу. Правда, об этом я говорю с самого начала», — сказал депутат.

Он также считает, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный понимает, что боеспособность его армии практически иссякла. Вих отметил, что у Киева уже на исходе людские и финансовые ресурсы, а страны Запада уже теряют желание бесконечно помогать Украине. Таким образом, чешский депутат уверен, что все эти факторы играют на руку России.

При этом президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с большими проблемами. Они в первую очередь связаны с разногласиями в киевской верхушке и растущим недовольством во всех слоях украинского общества.

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