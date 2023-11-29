В ХАМАС освободят нескольких россиян в знак признательности Путину

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В ХАМАС заявили, что готовы освободить еще нескольких россиян знак признательности президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.
«Мы не освобождали никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением россиянина Рона Кривого, которого мы освободили в знак признательности движения в отношении позиции президента РФ Путина», - написал Марзук в соцсети X.
При этом он добавил, что в среду освободят еще нескольких российских граждан вне рамок сделки о перемирии.
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