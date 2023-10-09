Радио1
Главная / Новости / Политика/ В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима

В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима

Бригады «Аль-Кассам» заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима
09 октября 2023, 17:16
Фото: iStock/3D_generator

Фото: iStock/3D_generator

Представители «Аль-Кассам» официально заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима.
«Изз ад-Дин аль-Кассам» - это военное крыло исламистской организации ХАМАС, названное в честь Изз ад-Дина аль-Кассама - исламского священнослужителя.

При этом, чуть ранее армия Израиля сообщила в своем Telegram-канале, что в Иерусалиме вновь завыли сирены.


Чуть более часа назад «Аль-Кассам» также заявляли, что выпустили 90 ракет по израильскому городу Сдерот.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.

Читайте также:

Четверо россиян числятся без вести пропавшими в Израиле

Израильская армия нанесла удар по центрам ХАМАС в Газе

Нетаньяху: Израиль своим военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток
#израиль
#армия
#ракета
#хамас
#сектор газа
#военные
Читайте нас в
Политолог Межуев объяснил безусловную поддержку Великобритании Украины
Политолог Межуев: «Украину хотят принять в экономику Европы как цех вооружений»
09 октября 2023, 18:26

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев заявил, что Великобритания в любом случае пытается поддерживать Украину, поскольку имеет корыстные интересы занять место лидера коллективного Запада.
«У Великобритании другой резон: англичане хотят стать лидерами коллективного Запада. Она считает, что США — слишком расколотая страна, неустойчивая политически, а вот в Британии нет серьёзной оппозиции антироссийскому курсу. Если США сойдут со своего пути, Лондон встанет на её место, хотя экономически он не сможет заменить Штаты. Уже обсуждается вопрос о строительстве на Украине военных комплексов, которые будут производить оружие, то есть Украину хотят принять в экономику Европы как цех вооружений», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Межуев.

Вместе с тем, несмотря ни на какие условия помощь Киеву готов оказывать и Берлин. Однако здесь, считает эксперт, причина в другом. Дело в том, что Германия продолжает инерционную политику помощи Украине, поскольку находится в панике из-за потери флагманского в Европе места по экономическим показателям.

Читайте также:

В Совбезе рассказали о возможной реакции США на провал наступления ВСУ

Захарова напомнила позицию России по контролю над оружием Украины

В США рассказали, как Украина может подставить Байдена
#помощь
#оружие
#украина
#великобритания
#политика
Читайте нас в
В Совбезе рассказали о возможной реакции США на провал наступления ВСУ
В Совбезе России допустили кибератаку США в результате провала ВСУ
09 октября 2023, 18:10

Фото: iStock/donfiore

Заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов заявил, что американское наступательное кибероружие может быть применено против России. Это может произойти в случае провала контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам Храмова, если такое оружие будет задействовано против нашей страны, то под ударом могут оказаться сферы экономики, государственного и военного управления. Он добавил, что бюджет Вашингтона на этот год предусматривает расходы, которые связаны с кибератакой.

Храмов подчеркнул, что ответ России будет для США и их союзников будет совершенно непредсказуемым, а последствия для противника будут крайне неожиданными.

Ранее в ФСБ РФ сообщали о том, что командование Пентагона принимает непосредственное участие в разработке кибератак против России.

Читайте также:

В ФСБ РФ заявили об участии Пентагона в разработке кибератак против России

Захарова напомнила позицию России по контролю над оружием Украины

В Евросоюзе оценили влияние конфликта в Израиле на помощь Украине
#сша
#помощь
#оружие
#бюджет
#фсб
#страны
#расходы
#рф
Читайте нас в
СМИ: Нетаньяху назвал наземную операцию в секторе Газа единственным выходом
Axios: Нетаньяху заявил, что у Израиля нет выбора, кроме наземной операции
09 октября 2023, 17:56

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил американскому президенту Джо Байдену, что у Израиля нет выбора, кроме начала наземной операции в секторе Газа, передает интернет-портал Axios.
Нетаньяху отметил, что сейчас между участниками конфликта переговоры не могут быть проведены. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Востоке.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Ранее Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. Он также попросил всех граждан стоять твердо, так как Ближний Восток скоро будет изменен. 

Читайте также:

Израиль анонсировал судьбоносный ответ ХАМАС

Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев

Захарова напомнила позицию России по контролю над оружием Украины
#нападение
#израиль
#взрывы
#переговоры
Читайте нас в
Американский генерал Милли оценил риски войны между Россией и США
Генерал Милли: Риск столкновения США с Россией возрастет в ближайшие 10-15 лет
09 октября 2023, 16:39

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Уходящий в отставку американский генерал Марк Милли заявил, что риск боевого столкновения России и США возрастет в ближайшее десятилетие, в интервью для 60 Minutes на CBS.
«Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится, если не удвоится. Риск войны сверхдержав в ближайшие 10–15 лет возрастет», - прокомментировал ситуацию Милли.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины Милли назвал «долгим, трудным и крайне кровавым».

Напомним, в ноябре 2022 года Марк Милли предрек поражение Киева при отказе от мирных переговоров с Москвой. 

«Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее», - заявил Милли практически год назад. Тогда он также отметил, что Россию практически невозможно победить в вооруженном противостоянии.

Читайте также: 

Президент Путин присвоил звание Героя России рядовому Егорову посмертно

AT: США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за конфликта на Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Армия России заманила ВСУ в котел в районе Купянска
#бюджет
#украина
#путин
#контрнаступление
#россия
#сша
Читайте нас в
Путин и премьер Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и премьер Ирака ас-Судани обсудят ситуацию на Ближнем Востоке 10 октября
09 октября 2023, 16:39

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед ас-Судани 10 октября обсудят развитие сотрудничества и актуальные международные темы, в том числе, ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Сообщается, что на следующий день глава российского государства и премьер-министр Ирака примут участие в пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Напомним, Международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в ЦВЗ «Манеж» с 11 по 13 октября. Организаторами форума выступили фонд «Росконгресс» и министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что российскому лидеру Владимиру Путину вручили орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Читайте также:

Путину вручили высшую награду Чеченской Республики - орден Ахмата-Хаджи Кадырова

Медведев предсказал бесконтрольное использование оружия, переданного Украине

Сенсационные заявления Путина на Валдае: ядерная доктрина, как взорвался джет Пригожина
#форум
#министр
#фонд
#неделя
#рф
Читайте нас в
Израиль анонсировал судьбоносный ответ ХАМАС
Нетаньяху: Израиль своим военным ответом ХАМАС изменит Ближний Восток
09 октября 2023, 16:25

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что реакция Израиля на нападение ХАМАС изменит Ближний Восток. Об этом Нетаньяху сообщил на совещании с руководителями южных регионов страны.
«Израиль перевернет каждый камень, чтобы помочь вам всем», — сказал Нетаньяху.

Он также попросил всех граждан стоять твердо, так как Ближний Восток скоро будет изменен. Нетаньяху добавил, что военная кампания только началась, поэтому тяжелые дни еще впереди.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило восемьсот, пострадали около двух с половиной тысяч человек. 

Читайте также:

Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев

В Израиле заявили о боях на нескольких участках на границе с сектором Газа

Дипмиссия России сообщила, сколько россиян находятся в Палестине
#израиль
#взрывы
#человек
#евросоюз
Читайте нас в
Евросоюз приостановит платежи в пользу палестинцев
ЕС приостановит платежи для палестинцев из-за эскалации конфликта с Израилем
09 октября 2023, 16:15

Фото: iStock/butenkow

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что Евросоюз приостанавливает все платежи в пользу палестинцев, а также пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем. Об этом Вархелли написал в социальной сети X.
Еврокомиссар написал, что масштаб террора и жестокости по отношению к Израилю и его гражданам достиг поворотной точки. Вархелли добавил, что рассмотрение всех новых проектов, в том числе на этот год также будет приостановлено.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Читайте также:

На Украине испугались скорой катастрофы

Захарова напомнила позицию России по контролю над оружием Украины

В Израиле заявили о боях на нескольких участках на границе с сектором Газа
#взрывы
#израиль
#конфликт
#евросоюз
#оружие
#финансирование
Читайте нас в
Израильская армия нанесла удар по центрам ХАМАС в Газе
09 октября 2023, 16:13

Фото: iStock/Arseniy45

Вооруженные силы Израиля нанесли массированный удар по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа, об этом армия Израиля сообщила в своем Telegram-канале.
«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит массированные удары по нескольким стратегическим центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - прокомментировали ситуацию представители ВС Израиля. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

При этом, сегодня стало известно, что из южной части Ливана в сторону Израиля было выпущено не менее 12 ракет. 

Читайте также: 

«Жириновский» заявил, что израильский конфликт – это следствие западных игр

«Страна.ua»: Война в Израиле грозит прямыми последствиями для Украины

Польская армия запустила эвакуационный воздушный мост из Израиля на Крит
#израиль
#армия
#операции
#хамас
#ракета
#сектор газа
Читайте нас в
Запад не упустит шанса дискредитировать выборы в России, заявили в МИД РФ
МИД РФ: Запад попытается дискредитировать выборы президента России
09 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/iDymax

На Западе попытаются дискредитировать предстоящие выборы президента России, об этом заявил специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович в ходе совещания Совфеда.
«Не стоит рассчитывать на позитивную оценку коллективного Запада итогов наших выборов. Как бы мы хорошо ни провели выборы, как бы мы их ни организовали, какие бы международные наблюдатели ни присутствовал, все равно (на Западе) напишут гадости, они постараются еще раз это все дискредитировать», - прокомментировал ситуацию Аскальдович.

Он также отметил, что российские власти уже начали готовиться к предстоящим провокациям. 

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль ориентируется на слова Президента РФ Владимира Путина о необходимости проведения выборов во время проведения спецоперации на Украине. Песков также добавил, что, помимо слов президента, они ориентируются на соблюдении всех требований Конституции.

Читайте также: 

Сенатор Климов: Совфед может озвучить дату проведения выборов в декабре

Депутат Останина раскритиковала идею Кадырова об отмене выборов президента

Рамзан Кадыров предложил временно отменить выборы из-за спецоперации
#выборы
#мид рф
#президент
#владимир путин
Читайте нас в
Достижения.рф