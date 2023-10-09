В ХАМАС заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима

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Представители «Аль-Кассам» официально заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима.
«Изз ад-Дин аль-Кассам» - это военное крыло исламистской организации ХАМАС, названное в честь Изз ад-Дина аль-Кассама - исламского священнослужителя.
При этом, чуть ранее армия Израиля сообщила в своем Telegram-канале, что в Иерусалиме вновь завыли сирены.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию.
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