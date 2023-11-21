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В ХАМАС заявили о приближении перемирия с Израилем

Лидер ХАМАС Исмаил Хания сообщил о приближении соглашения о перемирии с Израилем
21 ноября 2023, 08:37
Фото: istock / Ruma Aktar

Фото: istock / Ruma Aktar

Руководитель политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что в вопросе соглашения о перемирии есть прогресс. Точные сроки возможного объявления перемирия он не назвал. Об этом пишет РИА Новости.

«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», — сказано в заявлении, которое приводит телеграм-канал ХАМАС.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».


Отмечается, что количество жертв в Газе превысило 8,8 тысячи человек, также более 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибло более 1400 человек, включая 20 граждан РФ. Также, по разным оценкам, около 240 пленников могут удерживать ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) по ситуации в Палестине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#сектор газа
#хамас
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В Киеве заявили о сокращении поставок снарядов из США после 7 октября
ABC: поставки снарядов Киеву из США сократились на 30% после 7 октября
21 ноября 2023, 11:01

Фото: iStock|ValleraTo

Поставки артиллерийских снарядов из США на Украину сократились на 30% после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на украинского чиновника.
«Поставки США артиллерийских снарядов стандарта НАТО на Украину сократились более чем на 30 процентов с тех пор, как в прошлом месяце началась война Израиля против ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении телеканала.

По словам источника, в США уверяли Киев, что поддержка Израиля никак не отразится на обязательствах Штатов перед Украиной, но это все-так произошло.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров в ходе встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином назвал «натофикацию» Украины одним из приоритетов военного ведомства, напомнив, что Киев сделал сознательный выбор в пользу вступления в альянс.

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#сша
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#нато
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#киев
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Зеленский сделал шокирующее заявление о Путине
The Sun: Зеленский заявил о праве убить Путина
21 ноября 2023, 10:36

Фото: Сайт Кремля

Украина имеет право на убийство президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в интервью The Sun.
«Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю», - так ответил Зеленский на вопрос журналиста воспользуется ли Украина шансом убить Путина, если таковой предоставится.

Зеленский также утверждает, что он пережил уже 5-6 покушений, организованных российским лидером. По его словам, первый раз был очень интересным, а остальные, как COVID, «с каждым разом становится все легче».

Ранее глава Украины также заявлял, что против него может готовиться операция по его смещению. По словам украинского лидера, операцию под кодовым названием «Майдан-3», якобы, готовит Россия, с целью сместить его с поста президента.


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#война
#зеленский
#владимир путин
#убийство
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Контактная группа по сектору Газа проведет переговоры в Москве
21 ноября 2023, 10:23

Фото: istockphoto/Gilnature

Контактная группа по урегулированию ситуации в секторе Газа 21 ноября проведет переговоры в Москве.
Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Турции.

«Основной целью контактной группы является скорейшее объявление прекращения огня и доставка гуманитарной помощи в Газу. Сегодня состоятся контакты в Москве»,-сообщили в ведомстве.
Состоится несколько визитов, в частности, к постоянным членам Совета Безопасности ООН. Накануне группа совершила первый визит в Пекин. Встреча прошла с министром иностранных дел КНР.

В среду контактная группа отправится на встречи в Лондоне и Париже. В рамках визитов прпойдут встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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#сектор газа
#политика
#переговоры
#дипломат
#новости
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Сенатор Пушков раскрыл, чем обернётся для Аргентины политика нового президента
Сенатор Пушков: политика Милея приведёт Аргентину к катастрофе
21 ноября 2023, 09:54

Фото: iStock/butenkow

Политика нового президента Аргентины Хавьера Милея может привести страну к катастрофе. Таким мнением в своём Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.
Напомним, что по итогам президентских выборов, которые завершились в Аргентине в воскресенье, победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. В его планах – перевести страну на расчёты в долларе США, как официальной валюте, отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией в пользу США и Израиля. Также Милей выступает против членства Аргентины в БРИКС, объясняя свою позицию нежеланием сотрудничать с коммунистами и социалистами. 

Пушков, комментируя избрание Милея, заявил, что его политика, вероятнее всего, приведёт Аргентину к катастрофе. 

Также сенатор отметил, что за кандидата проголосовало большое количество молодёжи «с айфонами вместо мозгов». 

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#аргентина
#президент
#политика
#сша
#пушков
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В США заявили об отсутствии «волшебной палочки» для Украины
Глава Пентагона Остин: У США нет для ВСУ волшебного оружия
21 ноября 2023, 09:52

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Соединенных Штатов нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с Россией. Такое заявление Остин сделал в ходе пресс-конференции в Киеве после встречи с Владимиром Зеленским, сообщает «Страна.ua».

«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», — заявил министр обороны Штатов.
Как заявляет Остин, результаты Киева на поле боя заявят от умения Вооруженных сил Украины слаженно и грамотно применять разное вооружение, которые предоставляет Запад. По словам Остина, на фронте идет жесткая борьба, которая будет продолжаться и дальше.

Министр обороны США в ходе посещения Киева объявил, что США предоставят Украине очередной транш военной помощи на 100 миллионов долларов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет помощи Киеву является успокоительной пилюлей от Вашингтона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#министр
#заявление
#запад
#вооружения
#украина
#всу
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Делегация Госдумы, которую возглавил Володин, прибыла в Китай
21 ноября 2023, 09:50

Фото: istockphoto/Zerbor

В Китай с официальным визитом прибыла делегация Государственной думы во главе с её председателем Вячеславом Володиным.
Поездка продлится с 21 по 23 ноября. Российские представители встретятся с руководством Всекитайского собрания народных представителей и другими лицами страны.

«Будут обсуждаться вопросы развития межпарламентского сотрудничества России и Китая, а также укрепления взаимодействия двух стран в различных сферах — экономике, безопасности, торговле, образовании и науке и других»,— было сказано в сообщении на сайте Госдумы.
В составе делегации представители всех партий, а также председатели некоторых профильных комитетов, а именно глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, по информационной политике Александр Хинштейн и по обороне Андрей Картаполов. Всего делегация состоит из 14 депутатов.

Президент РФ Владимир Путин 17 октября был в Китае на международном форуме «Один пояс — один путь» по приглашению Си Цзиньпина, с которым провел переговоры.

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#китай
#россия
#госдума
#новости
#политика
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«Боятся больше всего»: Зеленский получил предупреждение о России
Der Standard: Украина и Запад боятся окопного конфликта с Россией
21 ноября 2023, 09:39

Фото: istock / Liukov

Вооружённые силы Украины и страны Запада боятся полной остановки контрнаступления. Об этом пишет австрийская газета Der Standard.
   
«Там, где украинская армия летом действительно хотела начать освобождение территорий, например, на юге и востоке страны, теперь возникла угроза именно того, чего так боятся киевские военные стратеги и их западные поставщики оружия: окопной войны», — сказано в материале.
В публикации отмечается, что украинское контрнаступление полностью провалилось и сейчас Киеву нужно убеждать Запад оказывать дальнейшую помощь.

Западные средства массовой информации все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Европейский Союз начали уставать от конфликта на Украине, а поддержка киевского режима заметно ослабевает.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет помощи Киеву является успокоительной пилюлей от Вашингтона. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#контрнаступление
#украина
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В Госдуме предложили давать 5 дней дополнительного отпуска при рождении внуков
21 ноября 2023, 08:03

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Работающим россиянам могут начать предоставлять 5 дней дополнительного отпуска, если у них родились внуки.
С инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова, сообщает RT.

По мнению Лантратовой, первые дни после рождения ребенка критические для семьи. В такое время родители остро нуждаются в помощи близких. А в России старшие родственники по традиции помогают в воспитании внуков.

Депутат напомнила, что законодательство относит рождение ребенка у работника к основаниям, по которым можно получить 5-дневный опыт. При этом зарплата в указанный период не сохраняется.

Ранее профессор Сафонов посоветовал не включать в отпуск выходные и праздники. 

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#отпуск
#россия
#работа
#семья
#родители
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Эрдоган посоветовал Армении сотрудничать с соседями ради безопасности
Эрдоган призвал Армению искать безопасность в сотрудничестве с соседями
21 ноября 2023, 07:45

Фото: istock / Wirestock

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Армении искать свою безопасность в сотрудничестве с соседями. Такое заявление он сделал в ходе обращения к нации после заседания кабинета министров, сообщают РИА Новости.

Как считает Эрдоган, государства Запада не понимают, что с конфликта в Нагорном Карабахе в регионе началась новая эпоха.

«Армянский народ и его лидеры должны искать безопасность не за тысячи километров, а в мире и сотрудничестве со своими соседями. Те, кто получил ренту, провоцируя Армению, на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб», — заявил Эрдоган.
Во вторник, 19 сентября, вооруженные силы Азербайджана начали «антитеррористическую операцию» в Карабахе. Целями азербайджанской армии в Карабахе стали ВС Армении. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждал, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называл происходящее агрессивными действиями Баку. 

Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о «самороспуске» непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

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