В Хельсинки заявили о регулярно несущих цветы к сожженному танку Т-72 россиянах

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Жители Хельсинки из России устраивают постоянные возложения цветов и прикладывают георгиевские ленты к сожженному танку Т-72. Об этом сообщил председатель организации Your Finnish Friends ry Каспер Канносто, который отметил это в интервью агентству STT.
«Дуло танка регулярно очищается от цветов несколько раз в день. За одну очистку убирают около 10-20 цветов — в зависимости от того, насколько часто волонтеры успевают убирать», — пояснил он.Канносто также уточнил, что российские жители приносят георгиевские ленты к танку, когда рядом нет посторонних людей. Он также рассказал, что во вторник, 21 ноября, четверо человек спели рядом с Т-72 гимн России, но ушли после просьбы прекратить это.
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