Фото: Фотобанк Московской области
«Политика страны»: серия взрывов прогремела в Херсоне и его предместьях
В Херсоне, который до сих пор остаётся под контролем Киева, прогремела серия взрывов. Об этом пишет местное издание «Политика страны».
Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо напомнил, что в среду, 8 июня, в Херсон прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, известно, что пункт эвакуации граждан в Голой Пристани Херсонской области попал под обстрел Вооружённых сил Украины. В результате атаки погибли два местных жителя, ещё двое ранены.
Также известно, что в среду, 7 июня, Вооружённые силы Украины выпустили 345 снарядов по территории Шебекинского городского округа Белгородской области. В Шебекине за сутки зафиксировали атаку дронов, которые сбросили порядка 18 взрывных устройств. О раненых и жертвах не сообщается.
«Взрывы в Херсоне. Власти области заявили, что город и предместья находятся под обстрелом», — говорится в материале.
Кроме того, известно, что пункт эвакуации граждан в Голой Пристани Херсонской области попал под обстрел Вооружённых сил Украины. В результате атаки погибли два местных жителя, ещё двое ранены.
Также известно, что в среду, 7 июня, Вооружённые силы Украины выпустили 345 снарядов по территории Шебекинского городского округа Белгородской области. В Шебекине за сутки зафиксировали атаку дронов, которые сбросили порядка 18 взрывных устройств. О раненых и жертвах не сообщается.
Андрей Гаврилов