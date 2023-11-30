В Херсоне слышны звуки взрывов

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Серия взрывов прогремела в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на назначенного украинскими властями главу городской военной администрации Романа Мрочко.
«Взрывы слышны в прибрежных районах города», — написал Мрочко в своем Telegram-канале.Напомним, что сейчас армия России контролирует 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав России в октябре 2022 года по результатам всенародного референдума. Оставшаяся часть региона на правом берегу Днепра, в том числе Херсон, контролируется Вооружёнными силами Украины (ВСУ).
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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