В Химках появится еще 670 новых рабочих мест

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
В Химках откроются новые предприятия, благодаря которым в округе появятся 670 новых рабочих мест.
В городском округе Химки построят два новых завода, благодаря программе поддержки объектов малого и среднего бизнеса, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Завод площадью 18 га будет заниматься производством стройматериалов, второй площадью 0,25 га — производством пищевой продукции.
Земельные участки, на которых построят новые заводы предоставлены по параграмме поддержки МСП «Земли за рубль».
В администрацию Химок поступают предложения о предоставлении мер поддержки МСП, 12 из которых были приняты администрацией. 9 заявок были связаны с помощью в приобретении оборудования или лизинга. 2 заявки связаны с открытием предприятий по франшизе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с главами округов отметил, что меры поддержки для предпринимателей должны быть максимально удобными.
В Московской области появятся новые сервисы для бизнеса.
Воробьёв: четверть ВРП производят малый и средний бизнес Подмосковья.
Бизнес-омбудсмен Головнёв рассказал, какие вопросы поступают от предпринимателей.
Завод площадью 18 га будет заниматься производством стройматериалов, второй площадью 0,25 га — производством пищевой продукции.
В администрацию Химок поступают предложения о предоставлении мер поддержки МСП, 12 из которых были приняты администрацией. 9 заявок были связаны с помощью в приобретении оборудования или лизинга. 2 заявки связаны с открытием предприятий по франшизе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на еженедельном совещании с главами округов отметил, что меры поддержки для предпринимателей должны быть максимально удобными.
«От того, насколько комфортны, удобны, адекватны меры поддержки и сопровождения, которые мы оказываем, мы видим соответствующую отдачу. Как по занятости, так и по налоговым поступлениям. Почти четверть дохода регионального бюджета обеспечивает малый бизнес. Будем продолжать оказывать всяческую помощь», — отметил Андрей Воробьев.Читайте также:
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Алиса Сергиенко