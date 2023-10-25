В Химках предприниматели представили уникальную продукцию на бизнес-форуме

Фото: Айза Шарипова
Третий форум предпринимателей «Бизнес-ReStart 2023» состоялся в Химках.
Бизнесмены продемонстрировали свою уникальную продукцию. Для гостей мероприятия организовали выставки-презентации компаний и панельные дискуссии.
Участники форума представили разнообразную продукцию: от товаров для здорового питания до высокотехнологичного оборудования в сфере оборонной промышленности.
На форум приехали представители Колледжа Подмосковья. Они готовы оказать химкинским компаниям содействие в подборе квалифицированных кадров.
Спикерами форума стали подмосковные бизнесмены, представители органов законодательной и исполнительной власти, руководители государственных и общественных организаций, которые оказывают поддержку предпринимательству, и представители банковского сектора, консалтинговых и юридических компаний.
Напомним, в Химках предприниматели могут получить необходимые услуги для начала и развития предпринимательской деятельности, подать заявки на поддержку регионального и федерального уровней, а также обратиться за решением проблемных вопросов и урегулированием административных барьеров, возникающих при деятельности.
Ранее Химки стали абсолютным лидером среди муниципалитетов Московской области по двум важным показателям развития бизнеса – количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, а также темпу их роста. Городской округ оказался на 2 месте в рейтинге лучших городов для бизнеса в регионе по версии Forbes и на 4 по налоговым поступлениям от МСП.
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«Форум предпринимателей стал для нас уже традиционным. Это важное событие, которое объединяет представителей малого и среднего бизнеса из округов Подмосковья. Они делятся своим опытом, находят новые идеи для развития и получают поддержку от местных органов власти», - сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
На форум приехали представители Колледжа Подмосковья. Они готовы оказать химкинским компаниям содействие в подборе квалифицированных кадров.
«В рамках форума происходит масса знакомств и нарабатывание связей. Это очень полезно. Я считаю, что нужно чаще встречаться. Это интересное мероприятие, где мы можем предложить что-то новое, какие-то веяния, услышать что-то интересное», –прокомментировала событие коммерческий директор компании «Торговый Дом Шоколада» Ирина Иващенко.Форум ставит целью развитие малого и среднего бизнеса в округе, открытый диалог с местными органами власти. Участникам рассказывали об инструментах повышения экономического потенциала, обсудили связь бизнеса и общества, а также молодёжное предпринимательство.
Спикерами форума стали подмосковные бизнесмены, представители органов законодательной и исполнительной власти, руководители государственных и общественных организаций, которые оказывают поддержку предпринимательству, и представители банковского сектора, консалтинговых и юридических компаний.
«В Химках предприниматели активны на пять с плюсом, потому что у нас есть всё – очень хорошая поддержка со стороны администрации и области, лояльное отношение контрольно-надзорных органов, а самое главное - трудовые ресурсы», –сказал руководитель общественной приёмной уполномоченного по защите прав предпринимателей в городском округе Химки Андрей Центеров.На форум приехали депутаты химкинского Совета Александр Васильев, Артур Каримов, Юлия Мамай и Надежда Смирнова, а также лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.
Напомним, в Химках предприниматели могут получить необходимые услуги для начала и развития предпринимательской деятельности, подать заявки на поддержку регионального и федерального уровней, а также обратиться за решением проблемных вопросов и урегулированием административных барьеров, возникающих при деятельности.
Ранее Химки стали абсолютным лидером среди муниципалитетов Московской области по двум важным показателям развития бизнеса – количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, а также темпу их роста. Городской округ оказался на 2 месте в рейтинге лучших городов для бизнеса в регионе по версии Forbes и на 4 по налоговым поступлениям от МСП.
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Мария Фирсова