В Химках в будущем году откроют детсад на 350 мест

В жилом комплексе «Пятницкие Луга» в Химках появится детский сад площадью без малого 4,5 тыс кв м на 350 мест. Сейчас готовность объекта составляет 35%.
Уже на 50% выполнена кладка стен. Скоро строители приступят к устройству кровли и монтажу внутренних инженерных коммуникаций.
В дошкольном учреждении будут 14 групповых помещений, комната для секций, два зала для спортивных и музыкальных занятий. Там оборудуют кабинеты логопеда и психолога, а также пищеблок полного цикла, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Для прогулок создадут 14 площадок с игровым оборудованием. Сейчас на стройплощадке работают 50 человек, задействован 10 единиц техники. Детсад возводят одновременно с жилыми домами первой очереди. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.
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В дошкольном учреждении будут 14 групповых помещений, комната для секций, два зала для спортивных и музыкальных занятий. Там оборудуют кабинеты логопеда и психолога, а также пищеблок полного цикла, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
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Лора Луганская