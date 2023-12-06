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В Хмельницкой области Украины сработала система ПВО. Об этом заместитель главы военной областной администрации Сергей Тюрин сообщил в социальных сетях.
«Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО», — проинформировал Тюрин.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
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