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Во время дебатов среди восьми республиканцев, претендующих на участие в выборах президента США, лишь один выразил сомнения в целесообразности продолжения военной поддержки Украины, передает РИА Новости.
Этим кандидатом оказался бизнесмен Вивек Рамасвами. Он был единственным, кто поднял руку, когда задали вопрос о возражениях против дополнительного финансирования Киева. Рамасвами объяснил свою позицию опасениями по поводу сближения России и Китая.
Кроме того, Рамасвами выразил критику в адрес некоторых из своих соперников по республиканской номинации за их визиты в Украину, назвав их «паломничествами в Киев к их духовному лидеру» и считая такие поездки «оскорбительными».
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«Сотрудничество между Москвой и Пекином представляет собой наибольшую угрозу для нас», — подчеркнул он.
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Артем Кузьмин