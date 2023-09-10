В ходе выборов в Подмосковье поступило всего 16 жалоб

Фото: Мособлизбирком
В ходе голосования в Московской области поступило всего 16 сообщений о возможных нарушениях. Об этом сообщил глава Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Сообщений о возможных нарушениях в избирательную комиссию и по линии избирательной системы Российской Федерации в настоящий момент поступило всего 16. Все они носят более или менее публичный характер и не являются критичными для того, чтобы признать итоги голосования недействительными», – отметил Берёзкин.По его словам, в основном жалобы связаны с недостатками работы избирательных участков.
«Так как у нас почти 4 тыс избирательных комиссий, поступление всего 16 обращений говорит о том, что избирательная система подготовлена должным образом и стойко противостоит тем вызовам, которые на нас выпали в этом избирательном цикле», – заключил глава Мособлизбиркома.В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.
По данным Мособлизбиркома, активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также жители Подмосковья впервые смогут воспользоваться возможностью электронного дистанционного голосования. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. Специалисты аппарата подмосковного омбудсмена будут работать с 8:00 до 20:00. Они помогут оперативно решить возникшие вопросы и проконсультируют жителей.
Читайте также:
Явка на выборах в Московской области к 10:00 превысила 44%
Андрей Воробьёв вместе с женой и дочерью проголосовал в Одинцове
На выборах в Московской области стартовал третий день голосования
Лора Луганская