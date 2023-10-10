В Институте космической политики назвали причину всех проблем России в космосе

Фото: Telegram-канал "Госкорпорация "Роскосмос"
На Международной космической станции (МКС) на российском модуле «Наука» произошла утечка из радиатора. О этом сообщили в «Роскосмосе».
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил «Радио 1», что причин аварии может быть несколько. В частности, устаревшее оборудование или повреждение при установке радиатора.
По словам специалиста, устаревшее оборудование – не единственная проблема России в космической области. Он подчеркнул, что в РФ постоянно снижается финансирование сферы, из-за чего снижается количество запусков.
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«Сам радиатор старый, лет 10 назад был поставлен на МКС. Сейчас трудно выяснить, что там произошло. Но к каким-то тяжелым последствиям это не приведет, просто без радиатора меньше будут работать приборы на плоте “Наука”. Этот радиатор предназначен для охлаждения», – рассказал Иван Моисеев.
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Екатерина Шмакова