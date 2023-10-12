В Иордании запретили проведение акций против Израиля

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Правительство Иордании запретило проводить демонстрации против Израиля в долине реки Иордан и районах, граничащих с Палестиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
В сообщении МИД Иордании сказано, что запрет на проведение протестных акций вводится с целью сохранения общественного порядка и исключения рискованных для жителей страны ситуаций.
При этом, в ведомстве отметили, что граждане имеют право высказывать свою позицию, касаемо конфликта между Израилем и Палестиной. Но, поскольку массовые демонстрации могут повлечь за собой негативные последствия, их было принято запретить.
Кроме того, в министерстве внутренних дел заверили, что службы безопасности будут тщательно следить за порядком на этих территориях во избежание протестов.
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При этом, в ведомстве отметили, что граждане имеют право высказывать свою позицию, касаемо конфликта между Израилем и Палестиной. Но, поскольку массовые демонстрации могут повлечь за собой негативные последствия, их было принято запретить.
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Анастасия Чинкова