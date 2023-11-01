В Иордании заявили об отзыве посла из Израиля

Фото: iStock/Derek Brumby
Министерство иностранных дел Иордании заявило, что немедленно отзывает своего посла из израильского Тель-Авива. Об этом сообщает агентство Petra.
Кроме того, военный политолог Александр Перенджиев в беседе с «Радио 1» сообщил, что Израиль в ближайшее время может потерять свою независимость и тем самым станет игрушкой в руках США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Израиль отзывает дипломатических представителей из Турции после слов Эрдогана
Иордания не примет беженцев из сектора Газа
В Ливане назвали условие для вступления в конфликт в секторе Газа
Анастасия Чинкова