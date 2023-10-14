В Иране пригрозили Израилю землетрясением в случае атаки «Хезболлы»

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После переговоров с лидером ливанской группировки «Хезболла» Хасаном Насраллой министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что «Хезболла» может поддержать палестинское движение «ХАМАС» в конфликте с Израилем. Об этом сообщает агентство IRNA.
Он призвал Израиль и его сторонников прекратить действия, которые наносят вред гражданскому населению в секторе Газа и предостерег, что промедление в реагировании мирового сообщества может вызвать ответные меры. Абдоллахиян также подчеркнул важность единства лидеров сопротивления и их готовность к действиям в случае необходимости.
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Артем Кузьмин