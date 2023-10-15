В Иране раскрыли вероятность вступления в бой с Израилем

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Армия Ирана не намерена вступать в боевые действия с началом наземной операции Израиля в секторе Газа, если ЦАХАЛ не будет производить атаки на иранскую территорию. Об этом в постпредстве исламской республики при ООН сообщили в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что Израиль на несколько дней отложил проведение наземной операции в секторе Газа. Уточняется, что её цель – ликвидация высшей военной и политической иерархии ХАМАС и полный захват города Газа. Если операция удастся, то она станет крупнейшей с 2006 года, когда было произведено вторжение в Ливан.
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Анастасия Чинкова