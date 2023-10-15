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В Иране раскрыли вероятность вступления в бой с Израилем

Иран не намерен вступать в бой, если Израиль не предпримет попытки атаки страны
15 октября 2023, 18:05
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Армия Ирана не намерена вступать в боевые действия с началом наземной операции Израиля в секторе Газа, если ЦАХАЛ не будет производить атаки на иранскую территорию. Об этом в постпредстве исламской республики при ООН сообщили в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что Иран не будет нападать на Израиль, если с его стороны не будет создаваться угроза стране и иранским гражданам.

Ранее стало известно, что Израиль на несколько дней отложил проведение наземной операции в секторе Газа. Уточняется, что её цель – ликвидация высшей военной и политической иерархии ХАМАС и полный захват города Газа. Если операция удастся, то она станет крупнейшей с 2006 года, когда было произведено вторжение в Ливан.

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#израиль
#иран
#обстрел
#операция
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Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной
Президент Египта: страна готова стать посредником между Израилем и Палестиной
15 октября 2023, 19:06

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Египет готов стать посредником между Израилем и Палестиной. Об этом во время беседы с госсекретарём США Энтони Блинкеном сообщил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Как сообщает телеканал Ash-Sharq, президент также попросил у Блинкена гарантии безопасности, благодаря которым станет возможным беспрепятственное и безопасное перемещение гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен после посещения Каира вновь отправится в Израиль. Такое решение обусловлено подготовкой к масштабному наступлению израильских войск на сектор Газа.

Ранее сообщалось, что Египет направил несколько тысяч силовиков для защиты границы с сектором Газа. 

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#израиль
#сектор газа
#сша
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В секторе Газа погибли более 2 тысяч человек
15 октября 2023, 18:58

Фото: istockphoto/azerberber

Число жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа растёт.
По данным палестинского Минздрава, уже погибли 2450 человек. Также сообщалось о 9 тысячах пострадавших. 

Ранее Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявляло, что больницы в секторе Газа почти истощили ресурсы.

Больницы в секторе Газа из-за блокады Израиля остались без электричества. Они смогут продолжать работу только 48 часов, учитывая имеющиеся запасы топлива.

«Во всех больницах осталось топлива на 48 часов работы резервных генераторов. Прекращение работы генераторов поставит жизни тысяч пациентов под угрозу», — утверждается в заявлении.
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#израиль
#палестина
#конфликт
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Байден заявил, что у США есть ресурсы для поддержки Украины и Израиля
15 октября 2023, 18:36

Фото: сайт Кремля

По словам Байдена, США способны одновременно поддерживать Израиль и Украину.
В интервью телеканалу CBS  президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.

Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) написал, что политика президента США Джо Байдена обернулась гуманитарной катастрофой для Украины.

«Правда в том, что Украина была инструментом нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», — заявил Макгрегор .
Как считает Макгрегор, действия Штатов стало преступлением против народа Украины. Бывший советник также призвал Соединенные Штаты остановить бесконечные войны.

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#сша
#джо белый дом
#украина
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«Никаких шансов на победу»: политолог Перла раскрыл, кто проиграет в израильском конфликте
Политолог Перла: поражение Израиля видно уже сейчас
15 октября 2023, 17:24

Фото: iStock/ffikretow

Политолог Андрей Перла раскрыл, за кем будет победа в израильско-палестинском конфликте.
Он отметил, что тактика, которой сейчас придерживается Израиль приведёт к тому, что конфликт начнёт разрастаться, а помощь от западных союзников сходить на нет. К тому же, при таких действиях Израиля неизбежны огромные потери со стороны Палестины.

Однако ранее министр обороны Китай Ван И, проводя телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом заявил, что действия Израиля уже нельзя трактовать как оборонительные, поскольку они ставят в опасное положение мирных жителей. Тогда политик заявил, что Китай выступает против боевых действий между странами и призывает их прекратить огонь.

По словам собеседника «Царьграда», это сообщение, очевидно, быстро дошло до израильского правительства, поэтому было принято решение отойти от тактики наземной операции.

Но это, по мнению политолога, не поможет Израилю, поражение которого уже видно невооружённым взглядом. А вот Палестина, напротив, хоть и понесёт большие потери, но одержит победу. 

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#израиль
#сектор газа
#хамас
#победа
#китай
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Лавров заявил, что Зеленский достал всех
15 октября 2023, 17:06

Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский уже «достал всех», сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
В программе «Москва. Кремль. Путин» показали кадры беседы министра иностранных дел с помощником президента Юрием Ушаковым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Сергей Лавров привёл цитату сенатора Дианы Шошоакэ из Румынии. Она призвала не дать Зеленскому выступить в румынском парламенте.
 
«Он (Зеленский) достал, конечно, всех», - отметил Сергей Лавров.
Владимир Зеленский должен был выступить в румынском парламенте 10 октября, но мероприятии отменили.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров уверен, что президент Украины Владимир Зеленский признал собственную безысходность своими словами о завершающей стадии конфликта.

«Я думаю, как признание безысходности. Если он сказал, что это завершающая стадия, я не могу ему запретить это комментировать», - так Лавров прокомментировал слова Зеленского.
Напомним, накануне Зеленский в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявил, что конфликт в стране находится на завершающей стадии. Он отметил, что пока не может назвать точную дату завершения конфликта, но заявил, что в настоящее время он находится на финальной стадии.

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#сергей лавров
#украина
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Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа
Салливан: США получили данные от Израиля о возобновлении подачи воды в Газе
15 октября 2023, 16:57

Фото: iStock/krblokhin

Израиль передал Администрации США данные о возобновлении подачи воды в секторе Газа. Об этом сообщает советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в беседе с CNN.
По словам политика, он общался с коллегами из Израиля, которые доложили ему о возобновлении подачи воды в южную часть сектора Газа. 

Напомним, что этот вопрос активно обсуждался несколько дней.

Также Салливан добавил, что США совместно с Египтом, Иорданией и ООН будет отслеживать предоставление мирным жителям сектора Газа жизненноважных продуктов и товаров, а также будет следить за обеспечением их безопасности во время обстрелов со стороны Израиля.

Ранее сообщалось, что 15 октября с 10:00 до 13:00 израильская армия прекратила производить обстрелы по территории сектора Газа. Это было сделано для того, чтобы открыть коридор гуманитарной помощи для жителей южной части сектора. 

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#израиль
#сектор газа
#водоснабжение
#вода
#сша
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WP: Госсекретарь США Блинкен вновь вернётся в Израиль
15 октября 2023, 16:17

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует повторить свою рабочую поездку в Израиль. Об этом в беседе с газетой Washington Post сообщил пресс-секретарь политика Мэтью Миллер.
В настоящее время госсекретарь находится в египетском Каире. Но уже в понедельник, 16 октября, он вернётся в Израиль.

Повторный визит связан с предстоящим началом масштабного наступления израильской армии на сектор Газа. Уточняется, что атака будет производиться по земле, воде и воздуху. 

Ранее, в четверг, 12 октября, Блинкен уже посещал Израиль. В рамках рабочей поездки он встретился в премьер-министром страны Биньямином Нитаньяху и обсудил сложившуюся ситуацию.

Кроме того, 13 октября Тель-Авив посещал и глава Пентагона Ллойд Дж. Остин.  

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#сша
#израиль
#встреча
#блинкен
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Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте
15 октября 2023, 15:32

Фото: istockphoto/NatanaelGinting

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха.
Агентство Азертадж сообщает, что после церемонии поднятия флага Ильхам Алиев выступил с речью.

Во время поездки по Карабаху Алиев поднимал азербайджанский флаг в Агдере (армянское название Мартакерт) и на территории Сарсангского водохранилища.

Ранее сообщалось, что миссия ООН совершила вторую поездку после проведения в Карабахе локальных антитеррористических мероприятий. Ранним утром автомобили миссии ООН проехали из Агдама в Ханкенди (Степанакерт).Первая поездка в регион была совершена 1 октября.

По её итогам пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик рассказал на брифинге в Нью-Йорке, что миссия не обнаружила признаков разрушения гражданской инфраструктуры, а именно школ, больниц. При этом все магазины были закрыты. Также члены миссии ООН не услышали сообщений о применении насилия к мирным жителям после того, как было заключено перемирие.

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#президент
#азербайджан
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Экс-разведчик США Риттер: Украина может прекратить своё существование
Экс-разведчик США Риттер: Польша, Венгрия и Румыния могут разделить Украину
15 октября 2023, 15:27

Фото: iStock/JARAMA

Польша, Венгрия и Румыния могут полностью разделить между собой территорию Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сообщил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он отметил, что помимо России, которой в скором времени, вероятно, отойдут Харьков и Одесса, интересы к украинским территориям есть и у европейских государств. Так Польша может забрать себе западную часть Украины, Венгрии достанется Закарпатье, а ещё часть территорий присоединит к себе Румыния. 

Таким образом, произойдёт окончательный распад страны, который приведёт к прекращению существования Украины.

В заключение Риттер добавил, что российская армия намного мощнее украинской, поэтому ВСУ не смогут продолжать действовать долго. 

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#польша
#румыния
#венгрия
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