В Иране заявили о неизбежном расширении масштабов войны на Ближнем Востоке

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Действия Израиля в секторе Газа приведут к неизбежному расширению масштабов военного конфликта на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, сообщает РИА Новости.
«В связи с усилением интенсивности войны против гражданского населения Газы расширение масштабов войны теперь стало неизбежным», — ответил Абдоллахиан время телефонной беседы с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак