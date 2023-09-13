В Ирландии обвинили двух украинцев в незаконной продаже сигарет

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В Ирландии задержаны два украинских беженца, которых обвиняют в незаконной продаже сигарет, сообщает обозреватель Donegallive Крис МакНалти.
По информации МакНалти, инцидент произошел после того, как в полицию поступил звонок о двух мужчинах, которые предлагали сигареты на продажу из автомобиля на Пирс-роуд в городе Леттеркенни, что находится в графстве Донегол на севере Ирландии. Автомобиль был зарегистрирован на Украине.
Полиция успела зафиксировать процесс совершения сделки, и затем двое мужчин сели в автомобиль и покинули место происшествия. Позднее полиция остановила автомобиль и обнаружила большое количество сигарет.
Следователи проводят дальнейшие расследования данного случая, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
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Полиция успела зафиксировать процесс совершения сделки, и затем двое мужчин сели в автомобиль и покинули место происшествия. Позднее полиция остановила автомобиль и обнаружила большое количество сигарет.
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Артем Кузьмин