В Испании демонстранты захватили отель

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В Испании пропалестинские демонстранты предприняли попытку захватить отель якобы израильтянина.
Пропалестинские демонстранты примерно час занимали отель в Барселоне, который, по предварительной информации, принадлежит бизнесмену из Израиля, пишет агентство EFE.
Примерно 100 демонстрантов, поддерживающих Палестину, вошли в вестибюль отеля. Участники демонстрации вышли на балконы, сняли флаги разных государств и повесили палестинские.
Спустя час люди самостоятельно покинули отель. Информации о задержаниях или ущербе не приводится.
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«Около сотни пропалестинских демонстрантов в субботу около часа занимали отель в центре Барселоны», - сообщает агентство.
Спустя час люди самостоятельно покинули отель. Информации о задержаниях или ущербе не приводится.
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Мария Фирсова