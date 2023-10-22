В Италии анонсируют новое закрытие границ в шенгенской зоне

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сказал в интервью Corriere della Sera, что Рим может в будущем прибегнуть к новому ужесточению пограничного контроля. После того, как его ввели на границе со Словенией.
«Если завтра 2-3 млн ирийцев, живущих сегодня в Ливане, отправятся в Европу, что вы сделаете, сохраните границы открытыми?» - уточнил Крозетто.До этого Италия ввела пограничный контроль на границе с Словенией. Подобные меры приняли 9 стран шенгенской зоны.
«В последние годы тех, кто приезжают с утра до ночи и могут нам навредить, приехало тысячи», - заявил Гуидо Крозетто.Ранее Израиль пообещал увеличить количество ударов по сектору Газа. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.
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