Фото: istockphoto/BrianAJackson
В Италии разразился очередной скандал с участием украинских «беженцев». Подвыпивший мажор с ножом в руке угрожал жене хозяина апарт-отеля, а потом ранил и его самого.
Компания молодых украинцев забронировала апартаменты во Флоренции и принялась распивать алкоголь. В какой-то момент вечеринка стала слишком шумной, и хозяин отеля, живший с женой на втором этаже, спустился к гостям и попросил их вести себя потише, передает телеграм-канал Readovka. Один из «несчастных и гонимых беженцев» бросился на него с ножом. На шум спустилась и супруга владельца апартаментов, которая оказалась русской. Вот тут-то «укропатриоты» впали в настоящий националистический экстаз.
Что интересно, агрессивный «патриот» Незалежной покинул родину только год назад, когда оттуда не выпускали даже студентов, а «могилизация» для простых смертных уже шагала по стране. Очевидно, что либо его прикрыл богатый папа, либо он сам дал хорошую взятку на границе.
К счастью, владеющий апартаментами итальянец оказался не робкого десятка и достаточно крепким физически, так что он смог дать отпор дебоширу и выхватить у него оружие. Но тот успел ранить мужчину в руку. Сейчас на украинцев заведено уголовное дело, причем не только за вооруженное нападение, но и за угрозы в адрес русской женщины.
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«Ты, значит, русская. Тогда слушай меня: я приду с друзьями, с другими к тебе, и мы тебя убьем и убьем твою семью», — кричал схвативший нож неадекватный молодой человек.
К счастью, владеющий апартаментами итальянец оказался не робкого десятка и достаточно крепким физически, так что он смог дать отпор дебоширу и выхватить у него оружие. Но тот успел ранить мужчину в руку. Сейчас на украинцев заведено уголовное дело, причем не только за вооруженное нападение, но и за угрозы в адрес русской женщины.
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Александр Бойцов