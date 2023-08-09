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Стремление НАТО к расширению на Восток может привести к тому, что Украина потеряет Харьков, Сумы, Николаев и Одессу. Об этом написал обозреватель Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.
По его мнению, чем больше будет становиться блок НАТО, тем меньше будет Украина.
Автор статьи отметил, что вступление Финляндии в альянс привело к значительному дисбалансу сил. На этом фоне, Россия вынуждена расширять зоны проведения СВО, чтобы обезопасить свои границы.
Орсини заявил, что действия США циничны, так как из-за их политики, Украина может лишиться ряда крупных городов.
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Автор статьи отметил, что вступление Финляндии в альянс привело к значительному дисбалансу сил. На этом фоне, Россия вынуждена расширять зоны проведения СВО, чтобы обезопасить свои границы.
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Анастасия Крестьянова