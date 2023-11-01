В Италии заявили об усталости Запада от Украины

Отмечается, что началась эвакуация раненых палестинцев, лиц с двойным гражданством, а также иностранцев.Ранее сообщалось, что эвакуация этих категорий граждан временно застопорилась из-за спора между ХАМАС и Египтом о месте расположения наблюдателей из Организации Объединённых Наций (ООН), которые производят пропуск людей.Также накануне через КПП «Рафах» прошли 80 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Отмечалось, что это самая крупная поставка воды, еды и лекарств с начала эскалации конфликта.КПП «Рафах» откроют дляиз сектора ГазаЭвакуация иностранцев из сектора Газа застопорилась из-заХАМАС заявило обв ближайшие дни