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В Италии заявили об усталости Запада от Украины

Премьер-министр Италии Мелони рассказала пранкерам, что Запад устал от Украины
01 ноября 2023, 10:54
Фото: istock / Photoboyko

Фото: istock / Photoboyko

Западные государства уже устали от украинского конфликта. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Они представились высокопоставленным африканским чиновником.

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — сказала Мелони.
Мелони обратила внимание на то, что будет сложно найти выход из положения, который устроил бы обе стороны и не нарушил международное право. Она заявила, что конфликт может растянуться на много лет, если сейчас не найти решение.


Кроме того, во время общения с «африканским чиновником» она заявила, что контрнаступление ВСУ фактически ничего не изменило. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#конфликт
#министр
#заявление
#право
#всу
#контрнаступление
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Египет открыл КПП «Рафах» для приёма раненых палестинцев и иностранцев
01 ноября 2023, 11:09

Фото: iStock/Diy1

Правительство Египта сообщило об открытии терминала КПП «Рафах» для эвакуации порядка 90 раненых палестинцев и около 450 иностранцев. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Отмечается, что началась эвакуация раненых палестинцев, лиц с двойным гражданством, а также иностранцев.

Ранее сообщалось, что эвакуация этих категорий граждан временно застопорилась из-за спора между ХАМАС и Египтом о месте расположения наблюдателей из Организации Объединённых Наций (ООН), которые производят пропуск людей.

Также накануне через КПП «Рафах» прошли 80 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа. Отмечалось, что это самая крупная поставка воды, еды и лекарств с начала эскалации конфликта. 

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#египет
#палестина
#израиль
#иностранцы
#эвакуация
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Немецкий бизнесмен Дотком: Украина стала «чёрной дырой для западных денег»
Немецкий бизнесмен Дотком: США и ЕС впустую тратят деньги и оружие на Украине
01 ноября 2023, 10:58

Фото: iStock/Andrii Atanov

Запад напрасно снабжает Украину вооружением и финансирует страну, поскольку Россия может в любой момент одолеть ВСУ. Об этом в соцсети X написал немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он отметил, что США и ЕС вместе с НАТО сделались посмешищем, оказывая бессмысленную многомиллиардную помощь Украине. Страна фактически стала «чёрной дырой для западных денег». 

Дотком добавил, что в планах у Запада продолжать финансирование Украины, несмотря на очевидный провал ВСУ.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал главное условие для победы России над Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»

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#украина
#финансирование
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#всу
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Скончался бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин
01 ноября 2023, 10:13

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

В Москве умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. Тело известного музыканта было обнаружено в ванной комнате его квартиры на Шоссейной улице.
По предварительным данным, причиной смерти 61-летнего Лапина стала острая сердечная недостаточность. Нашли его соседи. Дверь в квартиру была не заперта, а сам музыкант лежал в ванне, наполненной водой, не подавая признаков жизни, передает телеграм-канал SHOT. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинская экспертиза. Следов насилия при предварительном осмотре обнаружено не было. Известно, что Сергей Лапин в последнее время злоупотреблял алкоголем, что могло привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Музыкант играл в группе «Браво» с 1988 по 1993 год. Он участвовал в записи известных альбомов коллектива «Скажем мы друг другу «Браво!» (1988) с солистом Евгением Осиным и «Стиляги из Москвы» (1990), когда фронтменом группы был уже Валерий Сюткин. Лапину принадлежит идея оригинальных картонных декораций в клипе на песню «Стильный оранжевый галстук».

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#музыкант
#соседи
#песня
#москва
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Премьер-министр Италии обсудила конфликт на Украине с российскими пранкерами
Премьер Италии Мелони: Контрнаступление ВСУ идет не так, как ожидали
01 ноября 2023, 10:07

Фото: istock / Tomas Ragina

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони побеседовала с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) на тему украинского конфликта. В беседе они представились итальянскому премьеру высокопоставленными чиновниками из Африки.

В ходе разговора Мелони признала, что контрнаступление ВСУ серьезно ничего не изменило, но многие государства уже устлали от конфликта. Она сичтает, что для поиска выхода из этой ситуации необходимо дождаться подходящего момента. 

«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близко к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход. Да, проблема в том, чтобы найти выход, который был бы приемлем для обеих сторон, не нарушая при этом международное право», — пояснила Мелони.

Она также отметила, что если не удастся найти решение, то конфликт может затянуться на много. Это все понимают, заключила политик.

Ранее в ВСУ заявили, что контрнаступление украинской армии провалилось из-за нехватки боеприпасов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#конфликт
#министр
#право
#всу
#контрнаступление
#мнение
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Bloomberg: США и Израиль изучают возможность отправки миротворцев в Газу
01 ноября 2023, 09:54

Фото: istockphoto/Gilnature

США и Израиль рассматривают возможность отправки миротворческого контингента в сектор Газа. Это может произойти в случае поражения радикального палестинского движения ХАМАС в ходе текущего конфликта.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, туда может быть направлена миротворческая миссия, состоящая из военных нескольких стран, включая США. В этом случае территория анклава перейдет под контроль ближневосточных государств, например, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые будут поддерживать Соединенные Штаты, Великобритания, ФРГ и Франция.

Другой вариант, как указано в публикации, подразумевает организацию миротворческой миссии наподобие той, которая была создана по договору между Египтом и Израилем в 1979 году. По сведениям источников агентства, Израиль считает эту модель заслуживающей внимания.

Третий вариант предусматривает переход сектора Газа под контроль ООН. Однако Израиль считает такой способ нецелесообразным. Как отмечается в материале, переговоры находятся в начальной стадии, а некоторые американские чиновники считают реализацию на практике любого из указанных вариантов маловероятной. Пока непонятно, насколько арабские страны заинтересованы в участии в миротворческой миссии.

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#сша
#франция
#израиль
#контроль
#страны
#великобритания
#фрг
#оон
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Эвакуация иностранцев из сектора Газа застопорилась из-за спора ХАМАС и Египта
FT: спор между ХАМАС и Египтом застопорил вывоз иностранцев из Газы
01 ноября 2023, 09:50

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Палестинское движение ХАМАС и Египет не смогли договориться о размещении наблюдателей из ООН, в результате чего иностранцы не могут покинуть территорию сектора Газа. Об этом пишет издание Financial Times.
Уточняется, что Египет согласился оказать помощь в эвакуации иностранных граждан и палестинцев с двойным гражданством из Газы. Однако страна выразила желание, чтобы этим занималась ООН, представители которой, по предложению египетских властей, должны разместиться на стороне границы Газы. 

ХАМАС, в свою очередь, хочет, чтобы они были размещены на стороне Египта. Стороны пока не могут прийти к компромиссному решению, поэтому эвакуация иностранцев застопорилась. 

Отмечается, что для решения проблемы подключился Катар, который стал посредником между ХАМАС, Египтом и Израилем. 

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#хамас
#египет
#эвакуация
#жители
#иностранцы
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Президент Франции Макрон прибыл в Казахстан
01 ноября 2023, 09:29

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Франции Эммануэль Макрон начал свою поездку в Среднюю Азию с визита в Казахстан. В аэропорту Астаны его встретил премьер-министр республики Алихан Смаилов.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана. В ходе краткой беседы глава Кабмина выразил уверенность, что данный визит придаст новый толчок развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем.

В повестке дня предстоящих переговоров между Макроном и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым наряду с международными и региональными вопросами важное место займут перспективы укрепления экономических связей двух стран. Среди них вопросы расширения торговли и расширения инвестиций, а также укрепление сотрудничества в сфере энергетики.

Также во время визита французского президента будет обсуждаться вопрос участия компании Electricite de France S.A. (EDF) в строительстве атомной электростанции в Казахстане.

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#компании
#служба
#франция
#казахстан
#президент
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Haaretz: Израильские магазины остановили импорт из Турции после речей Эрдогана
01 ноября 2023, 09:11

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Крупнейшие торговые сети Израиля приостановили импорт продуктов из Турции. Это произошло после заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку ХАМАС и народа Палестины.
Как сообщает израильская газета Haaretz, многие сети супермаркетов прекратили заказ и вывоз продуктов из Турции. Среди них — крупнейшая в стране торговая сеть Shufersal. Это стало реакцией на заявления президента Турции об эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее Эрдоган заявлял, что видит в ХАМАС не террористов, а освободительную группировку. Он также сказал, что Израиль останется в одиночестве, комментируя результаты голосования по резолюции ООН о секторе Газа и задался вопросом, задумывается ли запад о «войне креста с полумесяцем». Президент Турции также сообщил, что Анкара планирует признать Израиль военным преступником.

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#израиль
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#импорт
#турция
#реджеп тайип эрдоган
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Байден пригрозил наложить вето на проект о помощи Израилю без Украины
Белый дом: Байден ветирует проект о помощи Израилю без Украины
01 ноября 2023, 08:12

Фото: istock / MarianVejcik

Президент Соединенных Штатов Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансов только Израилю без учета интересов Украины, при условии, что его согласует Палата представителей Конгресса США. Об этом говорится в сообщении на сайте бюджетного управления Белого дома.

В Белом доме считают, что помощь Израилю и Украине должна выделяться в рамках одного пакета. 

В документе отмечают, что законопроект не предполагает выделение Киеву какой-либо помощи, несмотря на запрос со стороны Штатов и двухпартийное согласие. Кроме того, Республиканская партия, представившая этот законопроект, демонстрирует, насколько отличается подход к союзникам США.

«Этот законопроект плох для Израиля, для Ближнего Востока и для нашей национальной безопасности», — указывается в заявлении.
Сам президент Джо Байден настаивает на одном пакете помощи, запросив у Конгресса суммарно 106 млрд. долларов.

Ранее обозреватель издания Politico Лара Селигман написал, что Киев умоляет Запад продолжить поставки вооружения и техники. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#помощь
#израиль
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