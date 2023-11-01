В Италии заявили об усталости Запада от Украины

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Западные государства уже устали от украинского конфликта. Такое заявление сделала премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Они представились высокопоставленным африканским чиновником.
«Я вижу, что многие устали. Если говорить правду, то, возможно, мы близки к тому моменту, когда все поймут, что нам нужен выход», — сказала Мелони.Мелони обратила внимание на то, что будет сложно найти выход из положения, который устроил бы обе стороны и не нарушил международное право. Она заявила, что конфликт может растянуться на много лет, если сейчас не найти решение.
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