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В итальянском городе Ладисполи пытаются поймать льва, сбежавшего из цирка

В городе Ладисполи под Римом лев сбежал из цирка, его пытаются поймать
12 ноября 2023, 00:34
Фото: iStock/Darryl Botha

Фото: iStock/Darryl Botha

В субботу вечером крупный лев сбежал из цирка, расположенного на улице Медитерранео в итальянском городе Ладисполи под Римом, сообщил мэр Алессандро Грандо в соцсетях.

Он призвал местных жителей быть предельно осторожными и избегать выхода на улицы. Сотрудники цирка совместно с правоохранительными органами начали операцию по поимке беглого льва.

В социальных сетях появились видео, на которых запечатлено, как лев гуляет по улицам Ладисполи. Реакция жителей на произошедшее была разнообразной: у кого-то вызвала панику, в то время как другие выразили радость по поводу побега животного из цирка.

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#видео
#жители
#сотрудники
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Брата Нурмагомедова лишат титула чемпиона Bellator за допинг
Бойца Усмана Нурмагомедова отстранили за допинг и лишат титула чемпиона Bellator
12 ноября 2023, 00:57

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Дисквалификация была наложена на российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова за нарушение антидопинговых правил, сообщил портал BJPENN.
Результаты допинг-теста Нурмагомедова оказались положительными на неопределенное вещество. В связи с этим титульный поединок с американцем Брентом Примусом был признан несостоявшимся.

Предполагается, что Усман Нурмагомедов лишится звания чемпиона Bellator в легком весе. Кроме того, двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова будет отстранен от участия в соревнованиях на полгода.

На данный момент 25-летний Нурмагомедов имеет в своем профессиональном портфолио 17 побед и ни одного поражения. В то время как у 38-летнего Примуса на счету 12 побед и три поражения.

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#допинг
#бокс
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Самолет ВВС США упал в Средиземное море
Пентагон: 10 ноября самолет ВВС США потерпел крушение в водах Средиземного моря
12 ноября 2023, 00:07

Фото: istock / VanderWolf-Images

В ходе тренировочного полета американский военный самолет ВВС США попал в аварию и упал в восточной части Средиземного моря, сообщило европейское командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (USEUCOM).
Отмечается, что инцидент не связан с враждебными действиями.

Подробности о самолете, членах экипажа, а также о наличии пострадавших или погибших не раскрываются.

Причина произошедшего устанавливается, и в командовании пообещали предоставить дополнительную информацию о ходе расследования.

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#инцидент
#ограничения
#истребители
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Неподалеку от дома Байдена активисты требуют прекратить огонь в Газе
Неподалеку от дома Байдена в Делавэре активисты требуют прекращения огонь в Газе
11 ноября 2023, 23:55

Фото: сайт Кремля

Группа активистов собралась неподалеку от резиденции президента США Джо Байдена в штате Делавэр, выражая требование прекратить огонь в секторе Газа.
По данным телеканала Fox News, «сотни протестующих в поддержку Палестины» движутся в сторону дома Байдена в Делавэре. В то время как партия «Социализма и Освобождения» утверждает в социальных сетях, что тысячи активистов присоединились к мероприятию.

На видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, что толпа уже достигла дома президента США. На данный момент информации о возможных инцидентах не поступало.

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Стало известно, кого могут включить в списки на обмен заложниками Израиля и ХАМАС
Politico: детей, пожилых и людей с двойным гражданством могут освободить из Газы
11 ноября 2023, 23:07

Фото: iStock/Abdallah ElHajj

По информации израильских чиновников, в будущем обмене заложниками и заключенными между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС могут быть включены израильские дети, пожилые граждане и те, кто обладает двойным гражданством, включая американское.
Публикация в американской газете Politico ссылается на источники, которые отмечают, что в ходе предстоящего обмена ХАМАС рассматривает освобождение граждан с двойным гражданством, находящихся в данный момент в секторе Газа.

Речь идет о небольшом числе заложников, находящихся в палестинском анклаве. Тем не менее, чиновники предупреждают, что есть нерешенные вопросы, которые могут затруднить заключение сделки. Одним из них является недостаток полной информации от ХАМАС о всех заложниках и требование прекращения огня со стороны Израиля на срок до недели в обмен на освобождение израильтян.

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#чиновники
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СМИ назвали полковника ВСУ Червинского координатором атаки на «Севпотоки»
WP назвала украинского полковника Червинского координатором атаки на «Севпотоки»
11 ноября 2023, 21:37

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Бывший командир одной из частей сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский был координатором подрыва морских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом сообщила газета The Washington Post.
По информации издания, экс-командир ВСУ «занимался логистическими вопросами и поддержкой команды из шести человек», которые арендовали яхту и использовали оборудование для глубоководного погружения с целью использования взрывчатого устройства в местах совершения диверсии. Сообщается, что Червинский получал указания от высокопоставленных украинских парламентариев, напрямую сотрудничавших с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Ранее МИД РФ заявил, что Россия была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». ​Уточняется, что Российская Федерация в годовщину взрывов, 26 сентября, анонсировала подготовку соответствующего проекта. Однако западные страны оказались не готовы к серьёзной работе.

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В Японии заявили о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны

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#оон
#всу
#северный поток
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В Японии заявили о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны
Премьер Кисида заявил о самой серьезной угрозе Японии со времен Второй мировой
11 ноября 2023, 21:23

Фото: iStock/blew_i

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о самой серьезной угрозе стране со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает NHK.
Кисида пообещал выделить денежные средства на укрепление обороны государства, которая необходима для «реагирования на ухудшение обстановки в сфере обеспечения безопасности» вокруг Японии.

Ранее Кисида выразил серьезную обеспокоенность в связи с воздушным патрулированием, которое самолеты Китая и России осуществляют над акваторией Тихого океана и Японского моря. Японский премьер также рассказал военнослужащим, что в Японии будет активизирована разработка ракет большой дальности, которые смогут поражать объекты на территории противника в случае возникновения конфликта.

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#самолёты
#митинг
#германия
#разработка
#рф
#япония
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На пропалестинский митинг в Лондоне пришли сотни тысяч человек, пишут СМИ
Guardian: около 300 тысяч человек вышли на пропалестинский митинг в Лондоне
11 ноября 2023, 20:31

Фото: iStock/Wirestock

Около 300 тысяч человек вышли на демонстрацию в поддержку Палестины в Лондоне, требуя прекращения огня в секторе Газа и освобождения анклава. Об этом сообщает The Guardian.
Согласно прогнозам организаторов демонстрации, в данном марше могут принять участие более полумиллиона человек. Перед началом демонстрации произошли стычки между сотрудниками полиции и ультраправыми активистами.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#митинг
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В Финляндию больше не пускают россиян на велосипедах
11 ноября 2023, 20:22

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Россияне массово жалуются на то, что финские пограничники не разрешают въехать в страну на велосипеде. Уже несколько человек развернули на пунктах пропуска Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа.
Официального письменного подтверждения никому из «отказников» получить не удалось, но факт остается фактом: на велосипеде никому из них въезд на территорию Финляндии не разрешили. Финские пограничники подтвердили, что проехать через границу на велосипеде нельзя с 9 ноября. Однако на сайте Пограничной службы Финляндии нет никакой информации по этому поводу.

На сайте Евросоюза есть данные, что велосипеды теперь включены в черный список видов транспорта, на которых нельзя пересекать границу ЕС. В сентябре пограничники страны Суоми перестали пропускать автомобили с российскими номерами, а в ноябре такая же судьба постигла и велосипеды.

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Японский премьер обеспокоен воздушным дежурством РФ и КНР у границ страны
11 ноября 2023, 19:38

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Японии Фуоко Кисида выразил серьезную обеспокоенность в связи с воздушным патрулированием, которое самолеты Китая и России осуществляют над акваторией Тихого океана и Японского моря.
Выступая перед военнослужащими Воздушных сил обороны страны, глава японского правительства сообщил, что военная активность России и Китая растет. В материале информационного агентства Kyodo подчеркивается, что Кисида выразил заметную обеспокоенность по этому поводу. 

Японский премьер также рассказал военнослужащим, что в Японии будет активизирована разработка ракет большой дальности, которые смогут поражать объекты на территории противника в случае возникновения конфликта. 

Можно вспомнить, что корабли Военно-морских сил России и Китая в июле нынешнего года провели совместные учения «Север. Взаимодействие - 2023». Тогда флотилия военных судов двух стран преодолела Японское море, пролив Лаперуза, Камчатский пролив и Берингово море, а затем проследовала в северную часть Тихого океана. Японская сторона несколько раз выражала обеспокоенность по поводу этих маневров и маршрутов перемещения военных кораблей потенциального противника.

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