В июле Стамбул посетило рекордное за 10 лет число иностранных туристов

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В июле 2023 года Стамбул посетило рекордное число иностранных туристов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное Управление культуры и туризма.
Всего за семь месяцев 2023 года Стамбул посетили 9 776 635 туристов.
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