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В Израиле договорились о формировании правительства национального единства, которое будет действовать во время войны, сообщает Haaretz.
Как отмечает Haaretz, в состав чрезвычайного кабинета войдут Нетаньяху, Ганц, а также глава минобороны Йоав Галлант. Бывший руководитель штаба ЦАХАЛа Гади Эйзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер будут выполнять функции наблюдателей.
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Евгения Парфентьева