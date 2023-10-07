На всей территории Израиля введено чрезвычайное положение

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева
Министр Нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир сообщил о введении чрезвычайного положения в стране. Об этом пишет газета Haaretz.
Чрезвычайное положение указом Итамара Бен-Гвира вводится на всей территории Израиля.
Ранее, 7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. Вся территория государства обстреливается ракетами со стороны сектора Газа.
В результате обстрелов были ранены уже более 100 человек. Число пострадавших постоянно растёт. МИД Египта призвало стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать угрозу для мирного населения.
Действия Палестины раскритиковали страны Евросоюза, США, Россия, Египет и другие государства.
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Движение ХАМАС объявило войну Израилю
Ранее, 7 октября, палестинское радикальное движение ХАМАС объявило войну Израилю. Вся территория государства обстреливается ракетами со стороны сектора Газа.
В результате обстрелов были ранены уже более 100 человек. Число пострадавших постоянно растёт. МИД Египта призвало стороны конфликта быть сдержаннее и не создавать угрозу для мирного населения.
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Анастасия Чинкова