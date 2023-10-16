В Израиле назвали главные цели операции в секторе Газа

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В Израиле утвердили главные цели военной операции в секторе Газа. Об этом сообщает радиостанция KAN.
- полная ликвидация военного и политического потенциала палестинского движения ХАМАС;
- обезопасить территорию Израиля, устранив угрозу со стороны сектора Газа;
- освободить заложников, приложив к этому максимально возможные усилия;
- защитить мирных жителей Израиля и границы государства.
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Анастасия Чинкова